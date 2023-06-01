【M11A1 ヘヴィウェイト（再生産）】 6月30日 発売 価格：31,460円

KSCは、ガスブローバックガン「M11A1 ヘヴィウェイト」の再生産分を6月30日に発売する。価格は31,460円。

本製品は、マシンピストル「M11A1（マックイレブン）」を再現したガスブローバックガン。ヘビーゲージプレス製のフィーリングを高比重樹脂で再現し、小型ながら実物に迫る約1.45kgの重量を実現している。コンパクトなサイズにハイスペックな「マグネシウム・ボルト」と「精密ラバーチェンバー」を標準装備し、近接からロングレンジまでオールラウンドに対応。実物同様（毎分1,200発強）の高速連射と、高比重ヘヴィウェイト素材の重厚感を兼ね備えている。

重量：1,455g

全長：450mm（ストック短縮時253mm）

装弾数：50発

発射モード：セミ/フルオート

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※発売日は流通により前後する場合があります。

