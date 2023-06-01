KSC、ガスブローバックガン「M11A1 ヘヴィウェイト」再生産分を本日発売
【M11A1 ヘヴィウェイト（再生産）】 6月30日 発売 価格：31,460円
重量：1,455g
(C) KSC Corporation. All Rights Reserved.
KSCは、ガスブローバックガン「M11A1 ヘヴィウェイト」の再生産分を6月30日に発売する。価格は31,460円。
本製品は、マシンピストル「M11A1（マックイレブン）」を再現したガスブローバックガン。ヘビーゲージプレス製のフィーリングを高比重樹脂で再現し、小型ながら実物に迫る約1.45kgの重量を実現している。コンパクトなサイズにハイスペックな「マグネシウム・ボルト」と「精密ラバーチェンバー」を標準装備し、近接からロングレンジまでオールラウンドに対応。実物同様（毎分1,200発強）の高速連射と、高比重ヘヴィウェイト素材の重厚感を兼ね備えている。
重量：1,455g
全長：450mm（ストック短縮時253mm）
装弾数：50発
発射モード：セミ/フルオート
(C) KSC Corporation. All Rights Reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。