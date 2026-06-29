ブラックマヨネーズの小杉竜一が、6月26日深夜放送の『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオ）に出演。睡眠時無呼吸症候群を告白し、波紋を呼んでいる。

「この日、小杉さんは無期限休養中の日村勇紀さんに代わってゲストとして登場。設楽統さんと、中堅芸人の忙しさや、現在の体調についてのトークを繰り広げました。そのなかで小杉さんは、最近、CPAP（シーパップ）をつけていると告白したのです」（芸能記者）

寝ている間、空気の通り道（気道）がふさがって呼吸が止まってしまう睡眠時無呼吸症候群。CPAPはマスクを鼻に装着し、適度な圧力をかけた空気を送り込むことで気道を広げる装置だ。

「小杉さんは使い始めた理由として、『ロケで検査したら、1分に1回無呼吸だったんですよ。60分検査したら、59分ぐらい無呼吸』と説明。設楽さんはすかさず『は？ 死んでんじゃん！』とツッコミました。小杉さんは医師から『この先、何年か後に急に死んでもおかしくないですよ』と警告されたというのです。

さらに、『酸素飽和濃度みたいなのが、普通90後半じゃないですか。90切ったらしんどいんですけど、無呼吸のときは60台とからしくて。呼吸器つけなあかんぐらいの濃度になってましたよって言われて。で、（CPAPを）つけたんですよ』と告白しました」（同）

60分のうち59分間は無呼吸状態……小杉の思わぬ告白に、Xでは《1時間1分で生きられるの？》《まず酒を一切やめる事ができれば良いのだが》などと、驚きが広がっている。

現在、体重120kgという小杉の現状について、前出の記者がこう指摘する。

「酸素飽和度が60台というのは、意識を失ってもおかしくないレベルとされています。根本的な原因として、体重120kgという肥満が問題になっている可能性がきわめて高い。

小杉さんは、5月14日放送のバラエティー番組『サンド屋台』（TBS系）に出演し、5カ月のダイエットで体重を120kgから88kgまで落としたものの、いまは完全リバウンドして120kgに戻ったと明かしています。結局、太りすぎによる健康リスクは高いままです」

マネージャーからも「ちょっと休んだほうがいいんじゃないですか？」と言われているという小杉。設楽から「体、大丈夫？」と聞かれ「全然、大丈夫です。元気はつらつです」と答えていたが、体調管理には気をつけてほしいものだ。