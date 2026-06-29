長野県伊那市に29日、新しい生ハム工房が誕生しました。

4年前に閉鎖された宿泊施設を活用していて、生ハムで伊那を元気にすることを目指しています。



テーブルに並べられた料理の数々。主役は、伊那市で作られた生ハムです。



参加者

「かんでもしっかり味わいが口に広がるので、飲み込むのがもったいない」

参加者

「思ったよりしょっぱくなく、体によさそうな味が感じられました」





29日にお披露目されたのは、伊那市の生ハム工房。4年前に閉鎖した市の宿泊施設を活用していて、運営するのは、兵庫県のホテルリネンメーカーです。服部テキスタイル 服部茂和 社長「日本の最高の生ハムをお届けして、これが伊那で作られた日本の最高の商品なんだということで、伊那のブランド力向上に果たしていきたい」「いつかおいしい生ハムを作りたい」と夢見ていた社長が、大学時代を過ごした信州に恩返しをしたいと、伊那市に工房を立ち上げました。伊那谷で育てられた豚も、原料として使われる予定です。地元の養豚農家「本当にすごい挑戦だと思うんですよ。『生ハムってこういうものなんだな』と感じさせてくれるものになっている」工房では今後、生ハムを通じて、農業の発展や、地域の活性化につなげていきたいとしています。