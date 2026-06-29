伊那市に生ハム工房 4年前に閉鎖した市の宿泊施設を活用「最高の生ハムを届けたい」 大学時代に過ごした信州に恩返しを【長野】
長野県伊那市に29日、新しい生ハム工房が誕生しました。
4年前に閉鎖された宿泊施設を活用していて、生ハムで伊那を元気にすることを目指しています。
テーブルに並べられた料理の数々。主役は、伊那市で作られた生ハムです。
参加者
「かんでもしっかり味わいが口に広がるので、飲み込むのがもったいない」
参加者
「思ったよりしょっぱくなく、体によさそうな味が感じられました」
4年前に閉鎖した市の宿泊施設を活用していて、運営するのは、兵庫県のホテルリネンメーカーです。
服部テキスタイル 服部茂和 社長
「日本の最高の生ハムをお届けして、これが伊那で作られた日本の最高の商品なんだということで、伊那のブランド力向上に果たしていきたい」
「いつかおいしい生ハムを作りたい」と夢見ていた社長が、大学時代を過ごした信州に恩返しをしたいと、伊那市に工房を立ち上げました。
伊那谷で育てられた豚も、原料として使われる予定です。
地元の養豚農家
「本当にすごい挑戦だと思うんですよ。『生ハムってこういうものなんだな』と感じさせてくれるものになっている」
工房では今後、生ハムを通じて、農業の発展や、地域の活性化につなげていきたいとしています。