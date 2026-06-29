元チャラ男芸人・オリラジ藤森慎吾が激白 30代前半は「ゴリ遊びしてました」
今は良きパパだが、かつては遊び倒していた。オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月27日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」に生出演して、30代前半の私生活を振り返った。
番組中、2.5次元俳優の高橋健介が「峻也くん、西澤アナと同い年でしょ？」と振った。これに、同じく2.5次元俳優の大平峻也が「そうですね。たぶん」と返すと、「いいの？あっちは本気で婚活してるけど。あなたは何してるの？毎日」と先日、婚活番組「時計じかけのマリッジ」で見事に結ばれた進行役・西澤由夏アナと比較しつつ、「リアルタイムで子どもが産まれたりとか、同級生にありますけど、やっぱすごいなと思いますよね」と感心した。
これに、MCの藤森は「みんな、それぞれのタイミングがあるんですから」とひと言。西澤アナが「そう、そう、そう」と頷く中、「私だって、（結婚は）40歳すぎてからですから」と述べた。続けて、「32〜33歳の時、全然（結婚は）思ってなかった？」との質問には、「もう、ゴリ遊びしてました」と返答。「ゴリ遊び！」と手を叩いて大ウケした高橋が「それ、一番ズルくないですか？ゴリ遊んで、ちゃんと幸せを最後につかまえるって」と羨むと、「まぁそうですね。いろんな経験を経て…はい」としみじみ語った。
（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）