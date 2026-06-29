【CAR BOT IX エヴァンゲリオン 初号機】 12月 発売予定 6月30日10時 予約受付開始 価格：36,300円

BLITZWAY JAPANは、アクションフィギュア「CARBOTIX エヴァンゲリオン初号機」を12月に発売する。6月30日10時より予約受付を開始予定で、価格は36,300円。

「エヴァンゲリオン」シリーズより主人公機の「エヴァンゲリオン初号機」がダイキャスト合金パーツを使用したアクションフィギュアとして立体化される。初号機の力強いフォルムを再現した商品となっており、武器を構えた姿や、咆哮をあげる姿、走る姿など様々なポージングに対応する。各部に多彩な連動ギミックを採用することで、これらの人体に近い可動を再現することができる。

「CARBOTIX エヴァンゲリオン初号機 (DX Ver.)」も同日より予約受付を開始予定で、価格は58,300円。こちらは「格納庫（兵装ビル）」が付属し、ジオラマのような形でディスプレイもできる商品となる。各商品ともに別売りの電池を用いることでLED発光ギミックも楽しめる。

CARBOTIX エヴァンゲリオン初号機

発売日：12月

予約受付開始日：6月30日10時

価格：36,300円

サイズ(約)：全高330mm/360mm(拘束兼移動式射出台)(DX Ver.付属格納庫：397mm）