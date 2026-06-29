【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝後藤 亮太】サッカー日本代表は、２９日（日本時間３０日午前２時）に北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦でブラジルと激突する。

会場の「ヒューストン・スタジアム」は、本来はＮＦＬのヒューストン・テキサンズの本拠地で「リライアント・スタジアム」として知られている。収容は７万２０００人（ＦＩＦＡ発表では最大６万８７７７人）。開場は２００２年で、当時ＮＦＬで初めて開閉式屋根を採用したスタジアムとなった。

屋根の主な機能は観客を悪天候から守ることだったが、閉じた状態では、通常は大規模な屋内アリーナでしか味わえないような親密空間が生まれ、会場の雰囲気がさらに盛り上がるデザインとなっている。

設計はグローバルな建築設計事務所のＰＯＰＵＬＯＵＳ（ポピュラス）が行い、スタジアムのファサード（建物の正面から見た外観・デザイン）を可能な限り透明性の高いものとするよう、建物内に自然光を取り込む大型のガラスカーテンウォールを採用した。

また、建築デザイン設計者は、スタジアムでのプレー面においても特に注意を払い、革新的な多孔質（たこうしつ）芝生舗装を採用。肉眼では見えないほどの無数の微細な孔（あな）や空隙が表面に空いている状態で、アメリカンフットボールに最適でサッカーにも適しているという。

これまで２度のＮＦＬスーパーボウルが開催されており、２０１７年の第５１回スーパーボウルにおいて「ヒューストン・スタジアム」で現地業務に携わったＰＯＰＵＬＯＵＳのシニア・プリンシパル／取締役でアジア太平洋統括の井原摩子氏は「運営、セキュリティ、安全対策といった目に見えない取り組みから、スタジアムの転換に至るまで、あらゆる要素が結集して初めて、あの“一体感のある体験”が実現されます。このスタジアムの本質的な価値は、その瞬間にあります。観客のエネルギーを増幅し、スポーツと場所、そして人が響き合い、忘れがたい記憶を生み出すのです。このようなイベントは都市を世界の舞台へと押し上げ、文化・情熱・パフォーマンスを結びつけます。そしてヒューストン・スタジアムは、そうした体験を実現する舞台としての役割を担い続けていくでしょう」とコメントした。