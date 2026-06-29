バレーボール・ネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）予選ラウンド第2週ポーランド大会が現地時間28日、ポーランド・グリヴィツェで行われた。地元ポーランドがアルゼンチンと激突した一戦では、異例のスコアが飛び出し衝撃が広がっている。

注目を浴びたのは第1セットの攻防。序盤、アルゼンチンが2ポイント連取など先行するも、地元ポーランドも徐々に追い上げる。デュースにもつれこんでもなかなか決着がつかず、異例の40点台へ突入。大接戦の末、50-48でアルゼンチンがこのセットを奪った。実に2セット分の得点だ。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xは「本当に起きたの?! 50-48！」と綴って実際の映像を公開。「グリヴィツェでVNL2026の歴史が作られた！ アルゼンチンとポーランドが、VNL史上最高得点となるセットスコアを叩き出し、アルゼンチンが第1セットを50-48で先取。なんと62分間にも及ぶ、驚異的なセットとなった」と驚きを持って伝えた。

大会史上では最高の得点になったという第1セット。白熱の試合はポーランドがここから巻き返し、3-1（48-50、26-24、25-19、25-20）で勝利。今大会6勝目（2敗）を挙げた。



（THE ANSWER編集部）