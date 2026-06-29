家の中をのぞき込む小さな子猫を保護。2ヵ月間の成長や先住猫との関係が反響を呼んでいます。話題の投稿の再生回数は、記事執筆時点で6万9000回を超え、「目つきが、とっても穏やかになりましたね」「素敵な飼い主さんに出会えてよかったね」「この家に貰われたかったんだね」といったコメントが集まっています。

【動画：網戸越しに『家の中を覗き込んできた子猫』を家族に迎えた結果…２ヶ月間の歩み】

ぬいぐるみのような保護子猫

TikTokアカウント「toramarukota」に投稿されたのは、保護された子猫の2ヶ月間の様子です。網戸に前足をかけてお家の中をのぞき込んでいたという子猫。無事に保護され「マル」くんという名前をつけてもらったそうです。先住猫さんとの相性が気になるところですが、一緒におやつを食べるほど仲良くなったのだといいます。

子猫らしい小さな体と短い手足がとても愛くるしいマルくん。立ち上がる姿はまるでぬいぐるみのようです。先住猫さんのしっぽにじゃれたり、飼い主さんに抱っこされたりする様子は、まるでおもちゃが動いているかのような可愛らしさがあります。見ているだけで、こちらまで目尻が下がってしまいますね。

先住猫と動画鑑賞

先住猫さんと一緒に「猫用の動画」を見ることもあるそうです。画面に触って獲物を捕まえようとするマルくんと、その隣で落ち着いて座る先住猫さん。そんな2匹の微笑ましくも可愛い対比も見られたといいます。

やんちゃな子猫

ときには、やんちゃ盛りのマルくんが激しくじゃれすぎて、先住猫さんに優しく猫パンチでたしなめられることもあったそうです。やさしい飼い主さんと出会い、穏やかな先住猫さんに見守られながら成長していくマルくんでした。

投稿には「可愛くて優しい先住ニャンコに遊んで貰えて優しい主さんに迎え入れて貰えて幸せだね」「元から可愛いけど、おうちの子になってから、さらに可愛くなってる」「とても幸せそう 素敵な家族に出逢えてよかったね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「toramarukota」では、マルくんの成長や日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「toramarukota」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。