バレーボール・ネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）予選ラウンド第2週フランス大会が現地時間28日、フランス・オルレアンで行われ、日本がフランスに3-2（28-30、19-25、25-17、35-33、15-12）で勝利。開幕から8連勝を飾った。後のない第4セットは互いに譲らず、35点で決着。ネット上でも驚きの声が続出した。

日本の深夜、フランスで驚異の粘り合いが繰り広げられた。

2セット連続で落とした日本は第3セットを取り返すと、第4セットで白熱の攻防。21-16からフランスの猛烈な追い上げにあい、一時は22-23と逆転を許した。マッチポイントを握られる場面もありながら凌ぎ続け、両チーム得点は30点を超える。最後は34-33から主将・石川祐希のブロックアウトでこのセットを奪った。

五輪王者相手の熱戦にX上のファンも驚き、「こんな試合見たことない」「4セット35対33もえぐい」「35-33とかゆうばけもんみたいなシーソーゲーム」「4セット目、35-33ってどーゆーことよ」「こっちの心臓もたんよ…」などとコメントが相次いでいた。

日本はこのまま第5セットも取って大逆転。無傷の開幕8連勝とし、7月15日から大阪で行われる予選ラウンド第3週に臨む。



（THE ANSWER編集部）