ボクシング元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２８日、都内でボートレース情報番組「ＢＯＡＴ ＲＡＣＥプレミア」に出演し、報道陣の取材に応じた。５月２日に４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）とのタイトルマッチに判定で敗れた後、初めての公の場となったが「楽しかったし、僕のキャリア、人生においてかけがえのない経験。糧にしないともったいない」と振り返った。

左眼窩（がんか）底骨折の手術を受け、全治までは数カ月かかる見通しだが「視界は良好」と経過は順調だと説明。また、井上が再戦について「望む声があれば全然あり」と前向きに語っていたことを受け、中谷も「もちろんウエルカム。挑戦させてもらえるならやりたい」と意欲を示した。

サッカー北中米Ｗ杯にも熱視線を送っているという。日本代表は次戦で強豪ブラジルと対戦するが、強い相手と戦う上でのメンタリティーについて「自分を信じて、チームを信じることが強さを発揮できるポイント」と自身の経験を踏まえて語り、「日本中が熱狂しているエネルギーを（現地から）日本に跳ね返してほしい」と期待を込めた。