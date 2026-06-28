「窓から川へ転落したというストーリーには不自然な点が多い」元刑事が指摘する5歳児不明の謎

「単なるいたずらでは済まされない」経産省キャリアの悪質ななりすまし。ネット犯罪に対する認識の甘さを元刑事が一刀両断

【江別・大学生暴行死】札幌地裁の判決を元刑事が解説…川村被告への懲役30年は妥当か