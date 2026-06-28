目的がない期間工は「ほぼ失敗する」これが現実…何も残らない30代に

期間工のリアルを発信するてんち氏が自身のYouTubeチャンネルで「【20代向け】期間工に行くなら絶対知っておくべき3つのこと【20代で期間工にいった僕が言えること】」を公開した。動画では、20代で期間工を検討している人に向けて、失敗しないための心構えや戦略について自身の経験を交えながら語っている。



てんち氏はまず、1つ目のポイントとして「目的無いまま行くとほぼ失敗」と指摘。期間工は単純作業で生活リズムも崩れやすいため、借金返済や貯金といった明確な理由がないと挫折しやすいと説明する。「期間工って目的ゲーなんですよ」と語り、目標金額や毎月の貯金額を具体的に設定する重要性を説いた。



続いて2つ目のポイントに「メーカー選びで人生が変わる」を挙げた。同じ期間工でも、給与や寮の環境、人間関係はメーカーによって大きく異なるとし、「運ゲーとかじゃなく情報ゲー」と断言。とにかく稼ぎたいなら祝い金や残業が多いメーカーを、働きやすさを求めるなら部品メーカーを選ぶなど、自身の希望に合わせた選択が不可欠だと語る。



最後に3つ目のポイントとして「期間工は通過点として使え」と提言。20代で期間工をやる意味は「人生を立て直すため、キャリアを作るため」だとし、目的もなくダラダラと続けることに警鐘を鳴らした。「貯金さえしておけば、何かやりたいことが見つかった時に挑戦できる」と述べ、次のステップを見据えて期間工を活用するよう視聴者に呼びかけた。