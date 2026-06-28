〈「あなたのせいじゃないの。ごめんね」性格の不一致でも、モラハラでもない⋯【妻が突然「別れたい」と言った】あまりに残酷な理由《現役医師の告白》〉から続く

精神科病棟での患者同士の恋愛は、時に治療の成果を崩壊させる諸刃の剣だ。ある日、伊藤英明似のイケメンとモデル級の美貌を持つ30代女性の患者が、大勢の人が集まる病棟ホールで人目を憚らず激しいキスを始めた。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

美男美女の唐突なアバンチュールに医療スタッフは大慌て。精神科医が直面した男女トラブルの顛末とは⋯⋯。新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届けする。なお、プライバシー保護のため登場人物の名前は仮名、一部のエピソードに脚色を加えている。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

「結婚することになりました」

統合失調症を患い、三王子病院に通院中の久米美由紀さん、診察室に入ってくるときから浮き立った顔つきだ。

「今日はちょっと報告があるんですよぉ」

「どうしましたか？」

「じつは⋯⋯今つき合っている落合さんと、結婚することになりました」

久米さんっていくつだったっけ？ 手元のカルテに目を落とす。病歴は10年で今年41歳。不安がよぎる。

「落合さんはたしか同じ作業所に通われていたんでしたっけ？」

「ええ、交際して、もう半年になります。彼はB病院に通っているんですけど、病気は安定しているみたいで、先日プロポーズされちゃって」

照れくさそうにゆっくりと左手をあげる。でも、指先を下に向けているから、片手の幽霊みたいだ。その薬指に前回の外来ではつけていなかった指輪が光る。

「教会で結婚式もあげよう、って言ってくれて」

そういって両手で顔を覆う。女子高生みたいで初々しい。

「私ももう40超えているのでラストチャンスかなって思いまして。さすがに子どもは無理かもしれませんけど」

親の片方が統合失調症だと、子どもに遺伝する確率は約10％とされる。両親とも同疾患であれば、その確率は約30〜40％まで上がる。もちろん「精神科の患者は妊娠・出産するな」などと言うつもりは毛頭ないし、健康な子を産んでほしい。

それでも精神科医としては心の隅に小さな棘が引っかかる。

じつはこうした患者同士の交際はありふれているけれども、恋愛はもっとも距離の近い人間関係で、精神科の患者にとって諸刃の剣だ。支え合う関係になって孤独感が減り、病状が安定することもある一方で、期待どおりに反応しない相手に感情的になり、交際が始まった途端に病状が悪化するケースも珍しくない。積み上げてきた治療の成果がジェンガのように一気に崩れることもある。患者同士の男女問題は面倒なのだ。

伊藤英明似のイケメン患者

統合失調症で入院した大迫さんは30代。細身でスタイルもいい彼女は一見してモデルかと思うほどの美貌だ。彼女には統合失調症による妄想に加えて脱抑制の症状が顕著に出ていた。たとえば、診察中に「先生って私のこと好きでしょ。キスしよ」と突然抱きついてきたり、「私としたいって思います？」と股間を触ってくるなど、性的逸脱行為が目立った。私にばかりアプローチするのではなく、男性看護師には分け隔てないので病状として見境がなくなっていただけである。

そんな中、40代の須磨さんが入院してきた。髪はロングで彫りの深い、いわゆるソース顔。俳優の伊藤英明似のイケメンで、入院時に女性看護師たちの話題にもなったほどだ。

彼も統合失調症で症状がわかりやすく出現している。「電波で攻撃されています。頭にチップが埋め込まれていて考えが奪われるんです」が口癖だ。

須磨さんが入院して2週間ほどして、彼と大迫さんが病棟のホールで話している姿を見かけるようになった。日を追うにつれ、打ち解けたようで隣同士に座って距離も妙に近い。美男美女ではあるものの大迫さんは薄汚れたスウェット、須磨さんは病衣なので違和感が際立つ。スタッフも気にしながら、彼らの動向を見守っていた。

チュッチュッチュッ〜と⋯

そんなある日、午前中の作業療法で多くの患者が病棟のホールに集まっていた。

塗り絵をしたり、漫画を読んだり、音楽を聴いたりと、めいめいに活動を楽しんでいる。そこには大迫さんと須磨さんもいて、隣同士の席で仲睦まじげに話をしていた。ぼんやりとその光景を眺めていると、次の瞬間、須磨さんと大迫さんはキスをし始めた。肩を寄せ合い、人目を憚らずキスを繰り返す。隣の認知症のおばあちゃんは塗り絵をやめ、2人のアバンチュールを凝視。たしかにこっちのほうが脳の刺激になる。

目撃した看護師長が慌てて2人のあいだに割って入り、「病院はそういうことをする場所ではありません」と注意する。

引き離された2人は不満げだった。病院でキスはアウトだ。「患者同士でのペッティング禁止」などと明示されているわけではないが、閉鎖病棟という環境で異性への関心を強くする刺激が入ると、退院への焦りが出たりする患者もいる。

◆◆◆

その後、2人の患者は連絡先を交換し、仲睦まじい姿を見せる。しかし、やがて2人の甘い関係に暗雲が垂れ込める⋯⋯。【その後の2人】は下記の関連記事で紹介。

〈彼氏が「ほかの女性と話す姿」を見た彼女は包丁を握って⋯【伊藤英明似のイケメン＆30代モデル級美女】病院でも愛し合った“2人のその後”〉へ続く

（駒木 爽／Webオリジナル（外部転載））