◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１２阪神（２８日・マツダ）

阪神・高橋遥人投手が苦しみながらも６回８安打３失点と粘投。打線の援護もあって、両リーグ一番乗りの１０勝を手にした。開幕１０連勝は、球団では１９４７年の御園生崇男以来、７９年ぶり３人目で通算４度目、セ・リーグでは２０年の菅野智之以来となる。無双左腕は「粘り強く勝ち越してくれた野手陣に感謝です。調子自体は悪くなかったので、次回はチームに流れを持ってきて、試合を優位に進められるように」と振り返った。

広島打線に苦戦した。初回は大盛に左中間へ三塁打を浴びて菊池の中犠飛で得点され、２回先頭の佐々木には右翼ポール直撃のソロ本塁打を浴びた。本塁打は５月２２日・巨人戦（東京Ｄ）でキャベッジに打たれて以来。さらに、４回無死一塁、一塁走者の小園へけん制を行った際の動作がボークと判定され無死二塁となり、佐々木の遊ゴロで三塁へ進まれた後、７番・石原の中前適時打で勝ち越しを許した。

中野が、３０歳の誕生日に勝ち越しの２点三塁打を放った。同点で迎えた７回１死一、二塁、２番手の高のカットボールをはじき返し、打球は中堅の頭上を越えた。なおも１死三塁、森下の中前適時打で三塁走者の中野が生還し、一挙３点を奪った。