● パドレス 3−15 ドジャース ○

＜現地時間6月27日 ペトコ・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャースが今季最多タイ15得点を奪って大勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」で先発出場し、3試合連続安打を記録。先発登板した山本由伸投手（27）は6回2失点という投球で今季8勝目を挙げた。

中6日で同地区戦に登板した山本が三者凡退で初回を終えると、ドジャースは2回表に6番トミー・エドマンの適時二塁打で先制に成功。山本は直後の2回裏も三者凡退とし、3回裏は先頭の7番アンドゥハーに初安打を許しながらも、続く8番ワグナーを一ゴロ併殺打。9番フェルミンを3球三振に仕留め、打者9人で序盤3イニングを終えた。

山本は5回裏に5番シーツの13号同点ソロを浴びるも、直後の6回表にドジャース打線が爆発。相手の適時失策で1点を勝ち越すと、6番エドマンが2打席連続打点の適時三塁打。7番カイル・タッカーに7号2ラン、8番ダルトン・ラッシングには9号ソロと2者連続本塁打も飛び出した。

さらに、大谷が右前安打を放つなど一死満塁と再びチャンスを作り、内野ゴロの間に1点を追加。4番ムーキー・ベッツも3戦連発の11号3ランを運び、一挙9得点のビッグイニングでパドレスを突き放した。8回表にも大谷の中前安打を起点に4点を追加。9回裏にはミゲル・ロハスを野手登板させる余裕ぶりを見せ、同地区3連戦を1勝1敗のタイに持ち込んだ。

大量援護を貰った山本は6回89球を投げて5被安打、2四球、4奪三振、2失点という内容。4登板連続、今季12度目のクオリティ・スタート達成ときっちり仕事を果たし、今季成績を8勝5敗、防御率2.67とした。

大谷は大差のついた9回表に代打が送られ、5打数2安打、2得点、1三振の内容で勝利に貢献。今季打率.296、OPS.954となっている。