「窓から川へ転落したというストーリーには不自然な点が多い」元刑事が指摘する5歳児不明の謎

治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【元刑事の疑問】鹿児島・田中嶺臣くん(5)行方不明事案。これはもう「事件」として考察します。なぜ捜索を「窓」と「川」にこだわっているのか。」を公開した。動画では、鹿児島県霧島市で発生した5歳男児の行方不明事案について、報道されている事実をもとに現場の状況を検証し、不自然な点を指摘している。



小比類巻氏はまず、ネット上で様々な憶測が飛び交っている現状に対し、それは不安やストレスを解消するための自己防衛本能であるとしつつ、「自分の憶測と事実に基づいた検証というのは全く切り離して考えている」と主張。現在公表されている事実のみを抽出し、現場の検証を行った。



事案当日の経過として、貸切の家族風呂で男児が1人になった約3分間の間に姿を消し、浴室のドアが内側から施錠され、窓と網戸が開いていたことが整理された。多くの報道では「窓から出て川へ転落した可能性」が示唆されているが、小比類巻氏は自作の現場の見取り図を示し、この説に異を唱える。



見取り図を用いて、窓から天降川までは約8mの距離があり、「窓からすぐ川ではない」と指摘。窓から室外機へ降り、約5mの雑木林を抜け、さらに段差を降りて川へ至るという構造を説明し、「3分間で身長約120cmの男児がこの経路を裸で移動できるのか」と疑問を投げかけた。さらに、雑木林を歩いたなら足跡や草木が折れた痕跡が残るはずだが、そうした報道がない点にも触れ、「窓から川へ転落したというストーリーには不自然な点が多い」と強調した。また、外に出るのであれば、露天風呂に続く扉から出るのが自然ではないかとも推測している。



最後に小比類巻氏は、現在報道されている「窓から川へ」という見立てに対する拭いきれない違和感を提示した。事件なのか事故なのか未だ謎に包まれた本件において、安易な憶測に流されず、事実に基づいた冷静な検証を行うことの重要性を訴えかけている。