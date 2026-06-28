YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「【世界がお金を増やし続けた18年】インフレはもう止まらないのか？【円は紙くずへ…】」を公開した。動画では、リーマンショック以降の18年間を振り返り、なぜ今になってインフレが止まらなくなっているのか、その核心に迫る結論を提示している。



冒頭、2008年のリーマンショック後、アメリカのFRBが行った「量的緩和」について解説。動画内では「ドル紙幣を印刷して街角で配ったわけではない」と指摘し、中央銀行が銀行から資産を買い取り、当座預金を増やしたメカニズムを図解している。資金は株式市場などに向かい株価は上昇したものの、「借りる側が動かなければお金は街へ流れない」として、一般の物価には直結しなかったと説明した。



日本でも2013年から日銀が「量的・質的金融緩和」を導入したが、デフレマインドや中国からの安価な製品供給により、長く2%の物価目標は達成できなかった。しかし、2020年のコロナ危機で事態は急変する。政府が給付金などを通じて直接家計や企業にお金を配ったことで、積み上がったお金が一気に「街」へ流れ出したのだ。さらに、ロシアのウクライナ侵攻による資源高や、人手不足、供給網の混乱が重なり、現在の猛烈なインフレへと繋がっていると解説する。



今後の日本について、輸入物価の上昇が企業物価、そして消費者物価へと時間差で波及していく「3つの段階」を提示。人手不足による賃金上昇や自国生産回帰の動きがインフレ圧力を強める一方、金利の引き上げには大きな痛みが伴うと警鐘を鳴らす。最後に「日々のニュースの数字が、自分の生活にどう届くのかを考える」重要性を説き、経済リテラシーを高めるきっかけとなる内容となっている。



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