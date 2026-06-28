「えー！」山里亮太が衝撃告白 過去の“出馬打診”を明かす
お笑い芸人・東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が、28日放送のBSよしもとの番組『東野山里のインプット』1時間スペシャル（後11：00）に出演する。
【写真】東野幸治＆山里亮太、最新の選挙事情を聞く様子
『東野山里のインプット』は、数多くのレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する山里が、若手芸人から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組。
オープニングでは、周囲から『インプット』の反響を聞くことが多いという話題に。山里が「名探偵コナン」特集回で、原作者・青山剛昌先生まで届いたと明かすと「ええ意味でも悪い意味でも本人が見ることを考えないとアカン」と気を引き締める。
今回のテーマは「選挙」。約3年前にも登場した“選挙芸人”山本期日前（ゆかいな議事録）が再びプレゼンターを務める。
山本は、ネット番組や、東野がMCを務めるニュース情報番組『教えて！ニュースライブ正義のミカタ』に出演するなど、各番組で活躍中。「3年間で選挙のやり方もめちゃくちゃ変わった」「（当時）『TikTokを使い始めました』とお伝えしましたが、いまでは当たり前に。どんどん状況が変わっている」と言い、最新の選挙について熱弁をふる。
今回は「今さら聞けない選挙の素朴なギモン」「ここまで進化した超最新の選挙戦とは？」「山里さんにぜひ覚えてほしい！選挙特番MC用キラーワード」の3本立て。
山本は「候補者を選ぶとき、どの情報を見ればいい？」「選挙の常識を覆す！『〇〇選挙カー』が増加中」「AIを使った選挙戦略が急増！」など、知っているようで知らない選挙の最新情報を披露。「動画を活用している候補者には、切り抜き職人がアドバイスをすることも!?」や「最初の演説は報道されるため、どの場所で演説をするのかが重要」なども語られる。
そんななか、「山里さんが出馬すれば当選確実」と山本が太鼓判を押す一幕が。すると、山里から「一度、声がかかっているんですよ」と衝撃の告白が飛び出す。これには山本はもちろん東野も「えー！」と驚く。山里が“じゃない方芸人”と言われていた時代に出馬打診があったという。
『東野山里のインプット』は、BSよしもと動画配信ページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開。
【写真】東野幸治＆山里亮太、最新の選挙事情を聞く様子
『東野山里のインプット』は、数多くのレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する山里が、若手芸人から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組。
今回のテーマは「選挙」。約3年前にも登場した“選挙芸人”山本期日前（ゆかいな議事録）が再びプレゼンターを務める。
山本は、ネット番組や、東野がMCを務めるニュース情報番組『教えて！ニュースライブ正義のミカタ』に出演するなど、各番組で活躍中。「3年間で選挙のやり方もめちゃくちゃ変わった」「（当時）『TikTokを使い始めました』とお伝えしましたが、いまでは当たり前に。どんどん状況が変わっている」と言い、最新の選挙について熱弁をふる。
今回は「今さら聞けない選挙の素朴なギモン」「ここまで進化した超最新の選挙戦とは？」「山里さんにぜひ覚えてほしい！選挙特番MC用キラーワード」の3本立て。
山本は「候補者を選ぶとき、どの情報を見ればいい？」「選挙の常識を覆す！『〇〇選挙カー』が増加中」「AIを使った選挙戦略が急増！」など、知っているようで知らない選挙の最新情報を披露。「動画を活用している候補者には、切り抜き職人がアドバイスをすることも!?」や「最初の演説は報道されるため、どの場所で演説をするのかが重要」なども語られる。
そんななか、「山里さんが出馬すれば当選確実」と山本が太鼓判を押す一幕が。すると、山里から「一度、声がかかっているんですよ」と衝撃の告白が飛び出す。これには山本はもちろん東野も「えー！」と驚く。山里が“じゃない方芸人”と言われていた時代に出馬打診があったという。
『東野山里のインプット』は、BSよしもと動画配信ページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開。