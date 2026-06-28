【背徳飯】丼ひとつでタレが完成！桃屋の「ごはんですよ！」で作る絶品カルボナーラまぜそば
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、『【桃屋アレンジ】ごはんですよ！で作る、ガツンと海苔カルボナーラまぜそば。【汁なし】』と題した動画を公開しました。桃屋の人気商品「ごはんですよ！」を使った、和の風味がクセになる汁なし麺のレシピを紹介しています。
丼に直接材料を入れて和えダレを作る工程は、洗い物も少なく手軽なのが魅力です。「ごはんですよ！」に鶏ガラスープの素、醤油、水、バターを加え、電子レンジで30秒ほど加熱。これを混ぜ合わせてバターを溶かすだけで、特製の和えダレが完成します。油脂はバターのほかに、ラードやごま油でも代用可能とのことです。
続いて、トッピング用の野菜としてキャベツともやしをサッと茹で、ザルに上げます。麺には埼玉物産の超極太ワシワシ麺を使用し、8分間しっかりと茹で上げます。茹でたての熱々な麺を丼に加え、たっぷりの黒胡椒を振ってタレとよく絡めるのがポイントです。
仕上げに茹でた野菜、卵黄、小ネギ、フライドオニオン、ニンニクのみじん切り、そして粉チーズ大さじ1をトッピングすれば出来上がりです。完成したまぜそばは、「海苔とバター香る、超極太麺」が食欲をそそります。卵黄を崩し、全体をがっつりと混ぜ合わせて味わうその美味しさは、「中毒性がヤバい！」ほどの仕上がりとなっています。
身近なご飯のお供が、パンチの効いた本格的な汁なし麺に大変身する驚きのアレンジ。休日のランチや、手軽にがっつり食べたい時のメニューとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ごはんですよ！ 30g
・鶏ガラスープの素（粉末タイプ） 小さじ1
・醤油 小さじ1
・水 大さじ1
・バター 10g
・もやし 100g
・キャベツ 30g
・超極太麺（埼玉物産「S級ワシワシ麺 超極太MAX」など） 1玉
・黒胡椒 適量
・卵黄 1個
・小ネギ 適量
・フライドオニオン 適量
・ニンニクみじん切り 適量
・粉チーズ 大さじ1
［作り方］
1. 丼に「ごはんですよ！」、鶏ガラスープの素、醤油、水、バターを入れる。
2. 丼を電子レンジで30秒ほど加熱し、バターが溶けるまでよく混ぜ合わせて和えダレを作る。
3. 別の鍋でお湯を沸かし、もやしとキャベツを茹でてザルに上げる。
4. 同じ鍋で超極太麺を8分間茹でる。
5. 茹で上がった麺の湯切りをして丼に入れ、黒胡椒をたっぷりとかけてタレとよく和える。
6. 茹でた野菜を盛り付け、中央に卵黄をのせる。
7. 周りに小ネギ、フライドオニオン、ニンニクみじん切り、粉チーズをトッピングする。
8. 卵黄を崩し、全体をよく混ぜ合わせて完成。
丼に直接材料を入れて和えダレを作る工程は、洗い物も少なく手軽なのが魅力です。「ごはんですよ！」に鶏ガラスープの素、醤油、水、バターを加え、電子レンジで30秒ほど加熱。これを混ぜ合わせてバターを溶かすだけで、特製の和えダレが完成します。油脂はバターのほかに、ラードやごま油でも代用可能とのことです。
続いて、トッピング用の野菜としてキャベツともやしをサッと茹で、ザルに上げます。麺には埼玉物産の超極太ワシワシ麺を使用し、8分間しっかりと茹で上げます。茹でたての熱々な麺を丼に加え、たっぷりの黒胡椒を振ってタレとよく絡めるのがポイントです。
仕上げに茹でた野菜、卵黄、小ネギ、フライドオニオン、ニンニクのみじん切り、そして粉チーズ大さじ1をトッピングすれば出来上がりです。完成したまぜそばは、「海苔とバター香る、超極太麺」が食欲をそそります。卵黄を崩し、全体をがっつりと混ぜ合わせて味わうその美味しさは、「中毒性がヤバい！」ほどの仕上がりとなっています。
身近なご飯のお供が、パンチの効いた本格的な汁なし麺に大変身する驚きのアレンジ。休日のランチや、手軽にがっつり食べたい時のメニューとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ごはんですよ！ 30g
・鶏ガラスープの素（粉末タイプ） 小さじ1
・醤油 小さじ1
・水 大さじ1
・バター 10g
・もやし 100g
・キャベツ 30g
・超極太麺（埼玉物産「S級ワシワシ麺 超極太MAX」など） 1玉
・黒胡椒 適量
・卵黄 1個
・小ネギ 適量
・フライドオニオン 適量
・ニンニクみじん切り 適量
・粉チーズ 大さじ1
［作り方］
1. 丼に「ごはんですよ！」、鶏ガラスープの素、醤油、水、バターを入れる。
2. 丼を電子レンジで30秒ほど加熱し、バターが溶けるまでよく混ぜ合わせて和えダレを作る。
3. 別の鍋でお湯を沸かし、もやしとキャベツを茹でてザルに上げる。
4. 同じ鍋で超極太麺を8分間茹でる。
5. 茹で上がった麺の湯切りをして丼に入れ、黒胡椒をたっぷりとかけてタレとよく和える。
6. 茹でた野菜を盛り付け、中央に卵黄をのせる。
7. 周りに小ネギ、フライドオニオン、ニンニクみじん切り、粉チーズをトッピングする。
8. 卵黄を崩し、全体をよく混ぜ合わせて完成。
YouTubeの動画内容
関連記事
コンビニ惣菜をのせるだけ！カップヌードルが劇的進化する神アレンジレシピ
【桃屋アレンジ】「ごはんですよ！」で作る、やみつき必至の極上納豆パスタ
スープの材料はたった3つ！桃屋の『ごはんですよ！』で作る極上和風ラーメンの作り方
チャンネル情報
短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。