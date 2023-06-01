【MAO】第2クールエンディングは上田麗奈に決定！ PV第2弾も到着
TVアニメ『MAO』第2クールエンディングテーマが上田麗奈の『揺蕩う』に決定。上田麗奈からコメントが到着。また、PV第2弾も公開された。
＞＞＞PV場面カットや上田麗奈をチェック！（写真17点）
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。
先日、TVアニメ『MAO』第2クール新情報として、第2クールオープニングテーマが20th Centuryの『僕らが上書きする世界』に決定したことや、キービジュアル第2弾、第2クール追加キャラクター＆キャスト（白眉：佐藤拓也／夏野：釘宮理恵／大五：小西克幸／加神双馬：海渡 翼／宝生かがり：下地紫野）、第2クールノンクレジットオープニング映像が公開された。
そしてこのたび、第2クールエンディングテーマが上田麗奈の歌う『揺蕩う』に決定した。あわせて、上田麗奈からはコメントが到着している。
上田麗奈は幽羅子役としても出演しており、キャストとしてだけでなくアーティストとしても作品を彩る。
さらに、PV第2弾を公開。PV第2弾では、第2クールエンディングテーマ上田麗奈『揺蕩う』の一部音源に加え、第2クールエンディングテーマ上田麗奈『揺蕩う』の一部音源に加え、新規カットや追加キャスト5名（白眉：佐藤拓也／夏野：釘宮理恵／大五：小西克幸／加神双馬：海渡翼／宝生かがり：下地紫野）のボイスを公開。第2クールの見どころが詰まった映像となっているので、ぜひチェックしてほしい。
また、TVアニメ『MAO』公式noteが開設された。TVアニメ『MAO』公式noteでは、第1クールの振り返りや最新話のまとめ記事など、作品に関するさまざまな情報を発信していく。TVアニメ『MAO』公式noteに掲載されている画像は、「みんなのフォトギャラリー」からnoteの見出し画像として利用できる。ぜひお気に入りの画像とともに、作品の感想や考察をnoteへ投稿してみよう。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
＞＞＞PV場面カットや上田麗奈をチェック！（写真17点）
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。
そしてこのたび、第2クールエンディングテーマが上田麗奈の歌う『揺蕩う』に決定した。あわせて、上田麗奈からはコメントが到着している。
上田麗奈は幽羅子役としても出演しており、キャストとしてだけでなくアーティストとしても作品を彩る。
さらに、PV第2弾を公開。PV第2弾では、第2クールエンディングテーマ上田麗奈『揺蕩う』の一部音源に加え、第2クールエンディングテーマ上田麗奈『揺蕩う』の一部音源に加え、新規カットや追加キャスト5名（白眉：佐藤拓也／夏野：釘宮理恵／大五：小西克幸／加神双馬：海渡翼／宝生かがり：下地紫野）のボイスを公開。第2クールの見どころが詰まった映像となっているので、ぜひチェックしてほしい。
また、TVアニメ『MAO』公式noteが開設された。TVアニメ『MAO』公式noteでは、第1クールの振り返りや最新話のまとめ記事など、作品に関するさまざまな情報を発信していく。TVアニメ『MAO』公式noteに掲載されている画像は、「みんなのフォトギャラリー」からnoteの見出し画像として利用できる。ぜひお気に入りの画像とともに、作品の感想や考察をnoteへ投稿してみよう。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
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