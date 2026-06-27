Sundae May Clubが、2026年7月3日から大阪・近鉄アート館で開幕するダウ90000の単独ライブ＜40000＞の主題歌に、新曲「爆音モノローグ」が起用されることを明らかにした。

本楽曲は、かねてよりSundae May Clubに注目していたダウ90000の主宰・蓮見翔からの熱烈なオファーによって実現したという。浦小雪（G, Vo）が、ダウ90000と脚本・戯曲・演出を手掛ける蓮見翔の演劇やコントへの尽きることのない情熱、そして創作に懸ける姿を歌詞に書き下ろした最新曲になっているとのことだ。

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◾️ダウ90000 蓮⾒翔 コメント

大好きなバンドに自分のライブの音楽を作ってもらえることが本当に嬉しいです。Sundae May Clubの曲はとても温かくて、すごく近くで生活してくれている気分になります。その近さゆえにくすぐったいところまで入り込んでくる歌詞もたくさんあって、目がいい人が書いているなぁと思います。ライブが終わっても聴き続けたい音楽を提供していただきました！！お楽しみに！！！

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◾️浦小雪 コメント

ダウ90000さんには以前、わたしのソロ曲を公演のBGMに使っていただいていたようで、その時点でかなり嬉しかったのですが、今回テーマ曲を作らせていただくことになってかなり大はしゃぎしました。

すごく真摯で、緻密で、何気なく生きている自分も誰かの重要シーンをつくる装置にだってなれるし、知らず知らずのうちに自分が主人公になっているかもしれないと思わせてくれる。ダウ90000の好きなところです。

ステージに立つ人の気持ちを、お笑いと音楽、種類は違えど少しは分かるつもりです。魂を全部使って、愛を持って動く人の曲を作りました。

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◾️メジャー1stフルアルバム『なみなみならぬ』

2026年4月22日（水）リリース

配信：https://lnk.to/LAMR-5042

CD：https://lnk.to/LAMR-35042 初回限定盤 通常盤 初回限定盤／3,850円（税込）LAMR-35042

・全11曲収録

・紙ジャケット仕様 通常盤／3,300円（税込）LAMR-5042

・全10曲収録

・ジュエルケース仕様 ◇対象店舗：特典内容

A-on STORE・A-on STORE Powered by A!SMART：スマホサイズステッカー

Amazon：メガジャケ (ご購入いただいた形態と同じ絵柄の特典となります)

楽天ブックス：ポストカード

セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型

※一部実施のない店舗もございます。

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

◾️＜なみなみならぬツアー＞

2026年06月27日（土）宮城県 仙台LIVE HOUSE enn 3rd ※ワンマン/Sold out

2026年07月20日（月・祝）石川県 金沢vanvan V4 ゲスト：ルサンチマン

2026年07月25日（土）京都府 京都nano ※ワンマン/Sold out

2026年07月26日（日）大阪府 心斎橋JANUS ※ワンマン

2026年08月01日（土）愛知県 名古屋Live lounge vio ※ワンマン/Sold out

2026年08月23日（日）福岡県 福岡OP’s ※ワンマン

2026年08月29日（土）東京都 渋谷CLUB QUATTRO ※ワンマン

2026年09月05日（土）長崎県 長崎ホンダ楽器 ※ワンマン ▼TOTAL INFORMATION

VINTAGE ROCK std.

TEL.03-5787-5350[平日12:00−17:00]

WEB：http://www.vintage-rock.com

◾️ダウ90000 単独ライブ＜40000＞ 2026年07月03日（金）〜07月12日（日）大阪府 ※具体 近鉄アート館

2026年07月15日（水）〜07月25日（土）東京都 ※具体 博品館劇場

2026年08月01日（土）〜08月02日（日）北海道 ※抽象 ジョブキタ北八劇場

2026年08月15日（土）〜08月16日（日）宮城県 ※具体 仙台市シルバーセンター

2026年08月28日（金）〜08月30日（日）福岡県 ※具体 西鉄ホール

2026年09月19日（土）〜09月20日（日）広島県 ※具体 BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年10月03日（土）〜10月04日（日）鹿児島県 ※具体 Li-Ka南国ホール

2026年10月16日（金）〜10月18日（日）石川県 ※抽象 金沢21世紀美術館 シアター21

2026年11月20日（金）〜11月22日（日）愛知県 ※抽象 中日ホール

2026年12月25日（金）〜12月27日（日）神奈川県 ※具体 新都市ホール