6月26日、STARTO ENTERTAINMENTがジュニア内の新5人組グループ「Howzit」の結成を発表した。新たなスタートを切る5人組に期待が集まる一方で、グループ名の読み方やメンバーの年齢をめぐり、ファンの間ではさまざまな声があがっている。

「Howzitは『ハウジー』と読みます。メンバーは織山尚大（なお）さん、西村拓哉さん、黒田光輝さん、檜山光成（こうせい）さん、ヴァサイェガ渉さんの5人。西村さんは元『Lil かんさい』、ほかの4人は元『少年忍者』のメンバーで、関西と関東のジュニアが融合した新グループです。しかし発表直後から、Xには《なんて読むの?》など、読み方が分からないという声が相次いだんです」（芸能ジャーナリスト）

さらにXでは、《もう社会人としていい年齢な子多すぎる》など、メンバーの年齢を指摘する声が上がっている。

「Howzitという言葉は、南アフリカやハワイなどでカジュアルなあいさつとして使われる表現ですが、日本ではなじみが薄く、初見で読める人は少なかったようです。そのため、まずグループ名そのものが話題になりました。そして、メンバー全員が20歳を超えていることにも注目が集まりました。現在のSTARTO社ではジュニア期間が長期化する傾向があり、ファンからはデビューまでの道のりを心配する声も少なくありません」（同前）

実際、2025年2月にはジュニア再編成により、ACEes（エイシーズ）、KEY TO LIT（キテレツ）、B＆ZAI（バンザイ）の3グループが誕生したが、現時点でCDデビューは発表されていない。KEY TO LITの中村嶺亜（れいあ）は現在29歳だが、ジュニアとして活動を続けている。年齢を重ねながら経験を積むケースが珍しくなくなっていることも、今回の反応につながったとみられる。

「以前は、男性アイドル市場でSTARTO社が圧倒的な存在感を誇っていましたが、現在はM!LKやJO1など、さまざまなグループが人気を集めています。その分、競争も激しくなり、デビューまでの期間が長くなるケースも増えている印象です。ただ、2024年にAぇ! groupがデビューした際、最年長の末澤誠也さんは29歳でした。年齢だけで可能性がなくなるわけではなく、Howzitの5人にも十分チャンスは残されています」（同前）

Howzitは8月8日の東京公演を皮切りに、大阪、福岡で初ライブツアー『Howzit 1st LIVE NICE TO MEET YOU』を開催する。ファンの不安を実力で払拭することができるだろうか。