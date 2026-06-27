「豊かな家庭の子は行かない」立憲・古賀議員の自衛隊への失礼発言と呆れた謝罪を非難
元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【大炎上】自衛隊への"失礼発言"...国会が凍りついた問題発言と対応【立憲民主党 古賀議員】」を公開した。動画では、立憲民主党の古賀千景参議院議員が国会で放った自衛隊に対する問題発言と、その後の不適切な謝罪対応について厳しく批判している。
事の発端は、国会で防衛省が子ども向けに作成した冊子について古賀議員が質問に立った際のこと。「自衛隊に行くのは経済的に厳しい家庭の子供だ」「豊かな家庭の子は行かない」と決めつける発言をし、議場が騒然となった。これに対し小泉大臣が毅然と反論する事態に発展した。
下矢氏は、古賀議員が日教組の組織内候補として参議院議員になった経歴に触れ、日教組の左派的な主張を代弁する立場にあると指摘。しかし、自衛隊の応募者減少は景気回復による民間企業の採用増が主な要因であり、「経済的に厳しい家庭の人が行っているという客観的なデータはない」と、古賀議員の認識の誤りを突いた。
さらに下矢氏が強く問題視したのは、批判を受けた古賀議員が自身のサイトやXで公開した謝罪文である。「配慮を欠いた不適切な表現でした」と記された内容に対し、下矢氏は「間違ったことを言ってすみませんでしたという発言の内容そのものを謝っているのではなく、表現がまずかったと言っている」と分析。「自分の考え方は間違っていないというニュアンスになっている」と呆れ返った。
動画の終盤で下矢氏は、自身の非を真正面から認めず、「世間をお騒がせしたことをお詫びします」といった言い訳がましい謝罪の手法に苦言を呈した。立憲民主党内でも役職を外されるなど党として厳しい対応が取られていることに触れ、国会議員として、そして元教師としての自覚の欠如に強い疑問を投げかけて動画を締めくくった。
事の発端は、国会で防衛省が子ども向けに作成した冊子について古賀議員が質問に立った際のこと。「自衛隊に行くのは経済的に厳しい家庭の子供だ」「豊かな家庭の子は行かない」と決めつける発言をし、議場が騒然となった。これに対し小泉大臣が毅然と反論する事態に発展した。
下矢氏は、古賀議員が日教組の組織内候補として参議院議員になった経歴に触れ、日教組の左派的な主張を代弁する立場にあると指摘。しかし、自衛隊の応募者減少は景気回復による民間企業の採用増が主な要因であり、「経済的に厳しい家庭の人が行っているという客観的なデータはない」と、古賀議員の認識の誤りを突いた。
さらに下矢氏が強く問題視したのは、批判を受けた古賀議員が自身のサイトやXで公開した謝罪文である。「配慮を欠いた不適切な表現でした」と記された内容に対し、下矢氏は「間違ったことを言ってすみませんでしたという発言の内容そのものを謝っているのではなく、表現がまずかったと言っている」と分析。「自分の考え方は間違っていないというニュアンスになっている」と呆れ返った。
動画の終盤で下矢氏は、自身の非を真正面から認めず、「世間をお騒がせしたことをお詫びします」といった言い訳がましい謝罪の手法に苦言を呈した。立憲民主党内でも役職を外されるなど党として厳しい対応が取られていることに触れ、国会議員として、そして元教師としての自覚の欠如に強い疑問を投げかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。