全国的にも超珍しい「県境の真上に建つイオン」！大人も驚くニュータウン開発の裏側
YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【県境の不思議】なぜ県境の上にイオンがあるのか？」と題した動画を公開しました。京都府木津川市と奈良県奈良市の府県境の真上に建つ、全国的にも珍しい「イオンモール高の原」を訪れ、なぜ不思議な場所に巨大イオンが誕生したのか、その裏にあるニュータウン開発の事情を解説しています。
動画では、平成鐵郎さんが実際に近鉄高の原駅前のイオンモールを訪問します。店内には京都府と奈良県の境界を示すラインが至る所に引かれており、2階には記念撮影ができる「県境フォトスポット」が設置されています。3階ではアパレルショップの間に境界線があり、WAONのチャージ機は奈良県側にあるものの、チャージ後のレシートに印字された住所は京都府木津川市になっている様子などを具体的に紹介しました。
さらに、このような構造になった理由として、1960年代の「平城・相楽ニュータウン」計画に言及しています。当初は県境を引き直す予定だったものの、最終的に京都府と奈良県の間で「やっぱり県境の線は今のままで一歩も動かさないことにしましょう」という結論になり、県境をまたぐ形で商業施設を建てることになったと解説しています。また、館内の床に引かれた点線や実線について、警察から「事件や事故が起きた時にどっちの県の警察が出動するかパッと見て分かるようにして」と言われたためだと紹介。税金や水道の契約、落とし物の届け先まで京都と奈良で分かれているという驚きの事実を明かしました。
普段何気なく利用している巨大な商業施設にも、歴史的な背景や独自の行政ルールが隠されていることが分かります。休日のお出かけの際に、少し違った視点で街の構造を観察するきっかけになりそうです。
動画では、平成鐵郎さんが実際に近鉄高の原駅前のイオンモールを訪問します。店内には京都府と奈良県の境界を示すラインが至る所に引かれており、2階には記念撮影ができる「県境フォトスポット」が設置されています。3階ではアパレルショップの間に境界線があり、WAONのチャージ機は奈良県側にあるものの、チャージ後のレシートに印字された住所は京都府木津川市になっている様子などを具体的に紹介しました。
さらに、このような構造になった理由として、1960年代の「平城・相楽ニュータウン」計画に言及しています。当初は県境を引き直す予定だったものの、最終的に京都府と奈良県の間で「やっぱり県境の線は今のままで一歩も動かさないことにしましょう」という結論になり、県境をまたぐ形で商業施設を建てることになったと解説しています。また、館内の床に引かれた点線や実線について、警察から「事件や事故が起きた時にどっちの県の警察が出動するかパッと見て分かるようにして」と言われたためだと紹介。税金や水道の契約、落とし物の届け先まで京都と奈良で分かれているという驚きの事実を明かしました。
普段何気なく利用している巨大な商業施設にも、歴史的な背景や独自の行政ルールが隠されていることが分かります。休日のお出かけの際に、少し違った視点で街の構造を観察するきっかけになりそうです。
YouTubeの動画内容
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