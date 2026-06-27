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当チャンネルは日本全国の鉄道をあらゆる角度から見ていきます。鉄道会社同士の比較、不思議探求、歴史列伝、妄想（もし~だったら）など「こんな鉄道の見方があったのか」を中心にストーリーを展開しております。☆管理者 平成鐵郎 略歴 1964年生まれ 兵庫県出身 千葉県在住。関東、関西両方在住歴があるので両方の鉄道情報に精通。