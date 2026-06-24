YouTubeチャンネル「たっくーチャンネル(自転車配達員)」が、「【UberEats/出前館/RocketNow/menu】まさかの超大量案件も!?千葉県・千葉市で1万円稼ぐまで何時間掛かるのか検証してみた」と題した動画を公開した。動画では、日本各地の都道府県庁所在地で自転車を借りて1万円を稼ぐまで配達を行う企画の第6回として、千葉県千葉市での過酷な配達の様子が収められている。



たっくーさんは、千葉駅周辺を中心にUberEatsや出前館など4社を同時にオンラインにして検証をスタートした。シェアサイクルをレンタルして稼働を開始するも、初見の商業施設での店舗探しや、アシスト力の弱い自転車での坂道移動に苦戦を強いられる。それでも「出前館は何処に行っても比較的単価が高いイメージ」と語る通り、高単価な案件を的確に選別し、着実に配達件数を重ねていく。また、冷房の効いた店内で商品を選ぶ買い物代行案件には「暑い日のピックパックペイは嬉しい」と本音をこぼす場面も見られた。



順調に配達を続ける中、まいばすけっとでの買い物代行案件を受注。しかし、注文内容を確認すると、1.5リットルのコーラ4本や2キロの氷3袋など、総重量約15キロにも及ぶ超大量案件であることが判明した。「いやいや待ってよとんでもない大量案件じゃないか」「バック拡張しないと」と驚愕しつつも商品をリュックに詰め込むたっくーさん。「5分間肩やばいかもしれないけど頑張りましょう」と自らを鼓舞し、肩への激痛に耐えながら懸命に配達先へ向かう過酷な様子が収められている。



最終的に、17時55分に目標の1万円を達成。6時間30分の稼働で12件を配達し、売上は10,018円、時給換算で1,541円という見事な結果を残した。一方、原付で稼働したハーモニーさんは3時間35分で時給換算994円にとどまり、プラットフォームごとの立ち回りの難しさを浮き彫りにした。



見知らぬ土地でのトラブルや過酷な案件にもめげず、目標に向かって奮闘する姿は、これからデリバリー配達員を始めようとする人にとって大いに参考になるだろう。過酷な環境下でのリアルな検証結果を、ぜひ動画でチェックしてみてはいかがだろうか。



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