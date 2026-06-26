タレント・指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ＭＥが２６日、新メンバー追加オーディションを開催することを発表した。

応募資格については、満１２歳〜満２４歳の女性。国籍や芸能経験は不問で、日本語で日常的なコミュニケーションが取れる人。また現在、芸能事務所やモデル事務所へ所属・他契約していない人限定で、個人での応募に限るなどと説明した。

経緯については、グループのサイトで動画が公開された。指原は、グループの運営チームからオーディションを提案されたといい、話し合いを重ねた後、メンバーにも提案。「一人でもやりたくない気持ちの子がいるんだったらやらないよって話はした」と語った。

また「私は、すごい過激な言葉を使うと、≠ＭＥは≠ＭＥのまま死んでほしかった。≠ＭＥのまま終わっていく。そう思っていたんですよ。きっとメンバーもファンの皆さんもそうだったはず」と本音を吐露。

「でもそれは、自分のアイドルファンとしての理想郷でしかなくて、プロデューサーや運営として考えた時に、アイドルをやりたい子が一日でも長くアイドルを続けられる環境をつくるっていうのが私のすべきことなのかなと思いました」といい、「新メンバーがここで加入して、≠ＭＥという名前がなるべく一日でも長くアイドルを続けられる環境をつくりたいっていう考えに変わったのが、今回オーディションにすごく前向きでいられるようになったきっかけの一つかなと思います」と説明した。

今回の決断にメンバーもそれぞれ思いを吐露。落合希来里は「本当にみんなでやってきたからこそ、すごくこのグループに愛があって。本当に真剣に≠ＭＥに向き合ってくれる子ではないと、嫌だなって思います」と語っていた。