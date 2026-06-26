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土曜深夜放送のWEST.冠番組「リア突WEST.レボリューション」がお届けする夏の一大イベント「リア突 海の家」。今年は神戸・須磨海岸で7月11日より開催される。

オープンを間近に控え、OAでは「リア突 海の家プロジェクト’26.」と銘打ってイベント内容やフードなどを決めるべくさまざまな企画を展開中。今週6月27日の放送では海の家の暑さ対策、さまざまな方法で夏の暑さを跳ね返す特別企画「どっちのキンキンショー」をお送りする。

スタジオには昨年の「リア突 海の家」でも冷たいメニューを考案してくれたスパイス料理研究家・印度カリー子さんが登場。昨年、途中で材料が足りなくなってしまったほど大好評だった「リア突ラッシー」に続いて、今年もヨーグルトを使ったひんやりスイーツを提案してくれる。

そして、そのカリー子さんと対決するのは、リア突ではおなじみ！サバイバル術研究家のぽむ隊長。久々の登場となったぽむ隊長が、サバイバル感強めの冷却法をツッコミどころ満載にプレゼンする。

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そんなみなさんの提案を受けるWEST.は、ひんやりする“キンキン感”をたっぷりめに味わうために、ひとりずつホームサウナに入ってスタンバイ。「それだけのためにこれ用意したの!?」「このサウナ、何の意味があるん？」と驚き（呆れ？）ながらも、サウナの中から顔と手先だけ出していつもどおりギャーギャーとアツくツッコミまくり！

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海の家で少しでも涼しく過ごしてもらうべく、印度カリー子さんVSぽむ隊長！の後もまだまだ続く「どっちのキンキンショー」。アツアツのWEST.はどんな“キンキン”を選ぶのか。そして「孤独のひとりサウナ」にどこまで耐えられるのか。着々と進む「リア突 海の家プロジェクト’26.」の展開に、ぜひご注目を！

【放送情報】

「リア突WEST.レボリューション」

2026年6月27日（土）深夜0時～0時30分放送

ABCテレビ（関西ローカル）

出演：WEST. （重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望）

★TVerで見逃し配信あり

◆公式HP

https://www.asahi.co.jp/riatotsuwest

◆リア突 海の家プロジェクト’26 公式サイト

https://www.asahi.co.jp/riatotsuwest/event