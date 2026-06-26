パソコンおよびスマートフォンなどの周辺機器を手がけるバッファロー（東京都千代田区）は、USB PD（Power Delivery）対応の充電器3モデルを、2026年7月上旬に通販サイト「Amazon」で発売する。

最大100W、最大140W、合計240Wの3モデル

いずれも、各ポートに最適な電力を自動で分配する「PWRArrange」機能（USB Type-Cポートのみ）を搭載。1台充電時は最大出力で、複数台の充電時は各ポートへ出力を自動で調整し、充電がうまくできないトラブルを軽減する。

接続機器を増やすと充電中の機器の充電が途切れるなど、抜き挿しのたびに充電が止まる現象を防止する「瞬停抑制機能」を備え、複数機器の同時接続時も快適に使える。

USB-C×3、USB-A×1ポートを備えた最大100ワットモデル「BSACPD10005C4BK」、USB-C×4ポートを備えた最大140ワットモデル「BSACPD14005C4BK」は、持ち運びしやすいサイズを実現。折りたたみプラグの採用により、カバンの中のスマートフォンなどを傷つけるリスクを抑える。

USB-C×4ポートを搭載した合計240ワットモデル「BSACPD24005C4BK」は、据え置き/平置きに両対応する。

いずれも価格はオープン。