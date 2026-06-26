台風7号と8号、異例とも言える“ダブル台風の接近”。

長野県内には27日に最も接近するとみられ、27日の夜はじめ頃にかけて、土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。



台風７号は26日午後６時現在、鹿児島県奄美市の西、約100キロにあると推測され、１時間に約20キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。

また、台風８号は日本の南にあり、2つの台風はともに、27日に県内に最接近する見込みです。





■■26日の長野県内は、台風からの湿った空気の影響で前線が刺激され、中部と南部を中心に激しい雨となりました。諏訪市四賀では、のり面の石垣が崩落し、市道をふさぎました。近所の住人「2階から見たら、塀が倒れていたという感じだね」けが人はいませんでしたが、市道は近くの小学校の通学路となっていて、児童は迂回して登下校しました。諏訪では、午前6時50分までの3時間に、50.5ミリの雨量を観測。6月の観測史上最大となりました。一方、伊那市では、市民を対象に土のうが無料で配られました。市役所には約500袋が用意されました。伊那市民「小屋の所がいつも水浸しになって入ってきちゃうので、急いで持って帰らないと」長野県内では、26日夜遅くから27日昼過ぎにかけて、激しい雨の降る所がある見込みで、警報級の大雨となる可能性があります。27日午後6時までの24時間に予想される降水量は、いずれも多い所で、北部80ミリ、中部120ミリ、南部150ミリとなっています。気象台では、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、27日の夜はじめ頃にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。