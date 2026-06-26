お笑いコンビ「空気階段」が26日、都内で全国ツアー「●●●」（まるまるまる、6月30日初日）に向けた取材会を行った。

体重123キロから38キロの減量に成功し、その激やせぶりが話題になっていた鈴木もぐら（39）。「38キロって人間の減り方じゃない。競走馬の減り方。サラブレッドの景色を見ているような感覚で稽古ができています」と好調をアピール。「何も考えずに階段を使っていたことに自分でも驚いた」と身軽になったことでの影響を口にした。

減量に至ったきっかけは「見返してやりたい」という反骨精神だった。昨年末、肩こりに悩んでいたもぐらは評判のいいマッサージ師を紹介され、2週間待った末に施術の日を迎えた。しかし店内に入ると「僕を見た瞬間にマッサージ師さんが“お前太りすぎだ！”と。“肩こりがひどくて…”と言ったら“当たり前だ！こんなに太ってたら！”と怒られて」と回想。

予約を取ったにも関わらず、ものの2、3分で施術をされず帰らされたという。「予約をとって、お金も払うって言っているのに帰らされたのがショックで。絶対に痩せて、またあいつの所に行って、気づかれないように肩もませて、“あの時帰された俺です”と言ってやろうと。綺麗になって見返したい」と熱弁。「絶対に行きます。そのために減らしたので」と誓った。