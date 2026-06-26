インフルエンサーのなえなのがある女性タレントのInstagramの写真にドン引き、「一生残る方に？」「裏アカとかでも載せないです」などと容赦のない本音を放った。

【映像】なえなのが引いた有名女性芸能人のインスタ写真

40歳独身の渡辺銀次が夜な夜な鍋会を主催し、弱者たちが己の弱さを嘆き、笑い飛ばすバラエティ番組『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』が放送された。今回は「弱者おじさんの会」に続き、「こじらせ女子の会」を開催。出演者は主催の渡辺銀次（ドンデコルテ）、同居人の小橋共作（ドンデコルテ）に加え、ゲストに山崎ケイ（相席スタート）、鈴木奈々、吉田結衣（カーネーション）、なえなの、松浦志穂（スパイク）の5人を迎えた。

自身を「インスタ投稿弱者」であると自虐する鈴木は、村重杏奈や藤田ニコルから自身のInstagramが「ダサい」と酷評されている悩みを告白。モデルやタレントの多くがおしゃれで統一感のある投稿を意識する中、鈴木は「今日食べたご飯載せたりとか、お弁当載せたりとか」と語り、実際に自身が作ったという手作り弁当やうどんの調理風景の写真を公開した。

親しみやすい投稿内容に対し、銀次や小橋からは称賛の声が上がったが、若者世代を代表するなえなのは「これストーリーですか？」と、24時間で消える機能での投稿なのかどうかを尋ねると、鈴木は「これは投稿の写真」と回答。これを聞いたなえなのは驚きを隠せない様子で「写真で？」と聞き返し、「一生残る方に？」と信じられないといった表情を浮かべた。

さらに鈴木が焼き鳥や枝豆といった、飾らない居酒屋メニューの写真を披露すると、なえなのはさらに困惑し「裏アカとかでも載せないです」とバッサリ。渡辺がすかさず「逆に載せない理由は何？」と問いかけると、なえなのは「え？誰も求めてなさそうだから」と容赦のない一撃を浴びせ、スタジオは大きな笑いに包まれた。なえなのは鈴木に対し、「もっと可愛い自撮りとかあげた方がファンの人とかすごい喜ぶと思う」とアドバイスしていた。