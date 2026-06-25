岡山、FWバイゴリア・ユウトの期限付き移籍期間満了を発表…公式戦出場ゼロも「かけがえのない宝物となりました」
ファジアーノ岡山は25日、グアビラ(ボリビア1部)から期限付き移籍で加入していたFWバイゴリア・ユウトの期限付き移籍期間満了を発表した。
25年8月に期限付き移籍加入したバイゴリア・ユウトだが、公式戦の出場はなかった。
クラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「日本で過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物となりました。
この期間 、たくさんの支えと温かい応援をいただいたクラブの皆様 、監督 ・ コーチをはじめとするスタッフの皆様 、チームメイト、そしてファン・サポーターの皆様に心から感謝しています。
このたび、期限付き移籍期間および契約期間の終了に伴い、所属元のクラブへ復帰することになりました。 日本での経験を通じて、多くのことを学び、素晴らしい仲間と出会うことができました。
皆様と過ごした日々は、これからもずっと私の大切な思い出です。
ファジアーノ岡山 、本当にありがとうございました!
皆様のこれからのさらなる活躍を心より願っています。
そして、またいつかどこかでお会いできることを楽しみにしています。
本当にありがとうございました。 」
25年8月に期限付き移籍加入したバイゴリア・ユウトだが、公式戦の出場はなかった。
クラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「日本で過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物となりました。
この期間 、たくさんの支えと温かい応援をいただいたクラブの皆様 、監督 ・ コーチをはじめとするスタッフの皆様 、チームメイト、そしてファン・サポーターの皆様に心から感謝しています。
皆様と過ごした日々は、これからもずっと私の大切な思い出です。
ファジアーノ岡山 、本当にありがとうございました!
皆様のこれからのさらなる活躍を心より願っています。
そして、またいつかどこかでお会いできることを楽しみにしています。
本当にありがとうございました。 」