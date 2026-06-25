ヤングスキニー、ライブ中に客席で痴漢行為が発生「不安や恐怖を感じさせてしまった」 今後の対策も【全文】
4人組バンド・ヤングスキニーの公式Xが、25日に更新。「ライブにおける痴漢被害についてのお詫びと今後の対応」と題した声明を発表した。
【画像】ヤングスキニー、ライブ中に客席で痴漢行為が発生で声明【全文】
Xでは「6月9日(火)大阪 Live House Anima 公演中、客席内にて痴漢行為が発生したとのご報告を、ご来場のお客様よりいただきました。まず、被害に遭われたお客様に対して、心からお詫び申し上げます。ライブを楽しむためにご来場いただいた時間の中で、不安や恐怖を感じさせてしまったことを、重く受け止めています」と記された。
続けて「本来であれば、誰もが安心して音楽を楽しめるべき空間で、このような出来事が起きてしまったことを非常に悔しく思っています。痴漢行為は犯罪であり、断じて許されるものではありません。対象者が判明した場合には、法的措置を含め厳正に対応いたします」としている。
■全文
【ライブにおける痴漢被害についてのお詫びと今後の対応】
6月9日(火)大阪 Live House Anima 公演中、客席内にて痴漢行為が発生したとのご報告を、ご来場のお客様よりいただきました。
まず、被害に遭われたお客様に対して、心からお詫び申し上げます。
ライブを楽しむためにご来場いただいた時間の中で、不安や恐怖を感じさせてしまったことを、重く受け止めています。
本来であれば、誰もが安心して音楽を楽しめるべき空間で、このような出来事が起きてしまったことを非常に悔しく思っています。
痴漢行為は犯罪であり、断じて許されるものではありません。対象者が判明した場合には、法的措置を含め厳正に対応いたします。
また今後、同様の行為が確認された場合には、会場からの退場措置や出入り禁止、警察への通報・引き渡しなど、断固とした対応を取らせていただきます。安心してライブを楽しんでいただける環境を守ることができなかった責任を真摯に受け止め、再発防止に向けて対策を徹底してまいります。
ご来場中、もし少しでも違和感やご不安を感じられた際には、速やかにお近くのスタッフまでお知らせください。
ヤングスキニーとして、今後も安心して音楽を楽しんでいただける環境づくりに、引き続き努めてまいります。
2026年6月25日(木)
ヤングスキニー メンパースタッフ一同
【画像】ヤングスキニー、ライブ中に客席で痴漢行為が発生で声明【全文】
Xでは「6月9日(火)大阪 Live House Anima 公演中、客席内にて痴漢行為が発生したとのご報告を、ご来場のお客様よりいただきました。まず、被害に遭われたお客様に対して、心からお詫び申し上げます。ライブを楽しむためにご来場いただいた時間の中で、不安や恐怖を感じさせてしまったことを、重く受け止めています」と記された。
■全文
【ライブにおける痴漢被害についてのお詫びと今後の対応】
6月9日(火)大阪 Live House Anima 公演中、客席内にて痴漢行為が発生したとのご報告を、ご来場のお客様よりいただきました。
まず、被害に遭われたお客様に対して、心からお詫び申し上げます。
ライブを楽しむためにご来場いただいた時間の中で、不安や恐怖を感じさせてしまったことを、重く受け止めています。
本来であれば、誰もが安心して音楽を楽しめるべき空間で、このような出来事が起きてしまったことを非常に悔しく思っています。
痴漢行為は犯罪であり、断じて許されるものではありません。対象者が判明した場合には、法的措置を含め厳正に対応いたします。
また今後、同様の行為が確認された場合には、会場からの退場措置や出入り禁止、警察への通報・引き渡しなど、断固とした対応を取らせていただきます。安心してライブを楽しんでいただける環境を守ることができなかった責任を真摯に受け止め、再発防止に向けて対策を徹底してまいります。
ご来場中、もし少しでも違和感やご不安を感じられた際には、速やかにお近くのスタッフまでお知らせください。
ヤングスキニーとして、今後も安心して音楽を楽しんでいただける環境づくりに、引き続き努めてまいります。
2026年6月25日(木)
ヤングスキニー メンパースタッフ一同