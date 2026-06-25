サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の日本代表は２５日（日本時間２６日）、グループリーグ（１次リーグ）Ｆ組の最終戦となるスウェーデン戦に臨む。

２６日午前８時（日本時間）のＦ組キックオフに先立ち午前５時からは、ドイツやコートジボワールなどが入るＥ組の最終戦も行われる。Ｅ組の結果次第では、スウェーデン戦を待たずに日本の決勝トーナメント進出が決まる可能性がある。（デジタル編集部）

決勝トーナメントに進むのは、Ａ〜Ｌ組の各組上位２チームの２４チームと、各組３位の１２チームのうち勝ち点などで成績上位となった８チームの、計３２チーム。各組３位の中で、少なくとも４チームを上回れば、３位での決勝トーナメント進出が確定する。

日本はオランダ、チュニジアとの２試合を終えて勝ち点４。スウェーデン戦では勝つか引き分けで、Ｆ組２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。スウェーデンに敗れるなどしてＦ組３位となった場合には、他の組の３位チームと８枠をかけた争いになる。

ただ、２４日（日本時間２５日）に行われたグループリーグＡ〜Ｃ組の最終戦を終えた時点で、Ａ組３位となった韓国とＣ組３位のスコットランドは勝ち点３。また、Ｉ組３位のセネガルと４位のイラクは２試合を終えて勝ち点０。Ｉ組の最終戦でどちらが勝っても、勝ち点は３にとどまる。

さらに２６日午前５時（日本時間）からはＥ組で、３位のエクアドルと１位のドイツが対戦する。エクアドルは２４日（日本時間２５日）終了時点で勝ち点１。ドイツがエクアドルに勝つか引き分けると、エクアドルの勝ち点は１のまま、または２となる。Ｅ組のもう一つのカード、キュラソー（勝ち点１、４位）−コートジボワール（勝ち点３、２位）でキュラソーが勝って２位に浮上しても、Ｅ組３位に入るコートジボワールの勝ち点は３にとどまる。

この場合、韓国、スコットランド、セネガルまたはイラクに加え、Ｅ組の３位チームも勝ち点４に届かず、少なくとも４チームが日本の勝ち点を下回る。日本は、午前８時キックオフのスウェーデン戦の結果に左右されることなく、決勝トーナメント進出が決まる。

Ｅ組でエクアドルがドイツに勝った場合、日本の決勝トーナメント進出は、日本−スウェーデン戦の結果などを待つことになる。