YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が、「超速全力お片付け！」と題した動画を公開した。大量の不用品が散乱し、足の踏み場すら全くない状態の1部屋を、作業員たちがわずか30分で片付けてしまうという驚異的なプロセスが収められている。



作業はまず、部屋の入り口付近の「動線確保」からスタートする。室内を塞ぐように山積みになった段ボール箱や可燃ゴミを迅速に運び出し、安全で効率的な作業スペースを素早く作り出していく。その後も、スチール製のラックや大量のビニール袋に加え、日本人形といった雑多な不用品まで、一切の迷いがない手つきで次々と袋に詰め込み、室外へと搬出していく様子が確認できる。



流れるような作業が進むにつれて次第に畳の床が見え始め、物で溢れかえっていた部屋の全貌が徐々に明らかになっていく。散乱した本や書類などの細かい不用品から、背の高い大きな本棚の搬出に至るまで、手際よく片付けを進める。終盤のラストスパートでは、すっかり空になった部屋の畳を箒で丁寧に掃き清め、残った細かいチリやゴミをきれいに回収して作業を完了させた。



動画の最後には、天井近くまでゴミが積み上がっていた圧倒的な状態から、見事に空っぽの空間へと生まれ変わった劇的なビフォーアフターが比較されている。限られた時間の中で部屋の風景を激変させる、洗練されたプロの無駄のない動きと手順は、日常の片付けへの大きなヒントとモチベーションを与えてくれるだろう。



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