2022年DCスタジオ共同CEOに就任して以来、DC ユニバース（DCU）の再構築を推し進めてきたジェームズ・ガン。⾃ら監督を務めた昨年公開の『スーパーマン』は、全世界興⾏収⼊950 億円(6.1 億ドル)を超える特⼤ヒットを記録。世界中の映画ファンから賞賛を集め、まさに“DC ユニバース復活”を象徴する⼀作となりました。

そして、『スーパーマン』の系譜を継ぐ『スーパーガール』（原題：Supergirl）が、2026年6⽉26⽇（⾦）に⽇⽶同時公開される！製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが務め、監督は『アイ,トーニャ 史上最⼤のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。⼥性を主⼈公に据えた作品を数多く⼿がける実⼒派が、新たなヒーロー像をどう描き出すのか、その⼿腕に期待が⾼まります。

主⼈公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で注⽬を集めたミリー・オールコック。異星⼈の少⼥ルーシー・メアリー・ノール役にイヴ・リドリー（『三体』）、宇宙最凶の賞⾦稼ぎロボ役にジェイソン・モモア（『アクアマン』シリーズ）が扮する。さらに、『スーパーマン』でも⼤活躍を果たした、あのスーパードッグ“クリプト”も再登場します。

『スーパーガール』は、昨年公開された『スーパーマン』と世界観を共有するDC ユニバースの最新作だ。しかし、「スーパーマンは知っ

ているけれど、DC の世界観は分からない」「スーパーガールは今回初めて知った」という⽅も少なくないはず。そこで本作の公開に向けて、スーパーガールとDC ユニバースを理解するうえで⽋かせない“重要キーワード”を紹介します！

そもそもスーパーガールって何者︖

■スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル

本作の主⼈公。滅びゆく惑星クリプトンから地球へ送り出されたクリプトン星⼈、スーパーマンことクラーク・ケント／カル＝エルのいとこ

にあたる。太陽の光を浴びることで超⼈的な⼒を発揮し、空を⾶び、超⼈的な怪⼒や驚異的なスピードを誇る。スーパーマンとほぼ同

等の能⼒をもつが、本作では彼とは異なる価値観や葛藤を抱えた“型破りな新世代のヒーロー”として描かれる。

スーパーガールとスーパーマンの故郷

■クリプトン星

スーパーガールとスーパーマンの故郷で、⾼度⽂明を誇った惑星。優れた科学技術をもちながらも、ある⽇、崩壊の運命を辿る。カーラは幼少期に故郷の滅亡を⽬撃し、その喪失体験は彼⼥の⼈格や⾏動に⼤きな影響を与えている。ジェームズ・ガンは「スーパーマンとスーパーガールの最⼤の違いは育った環境にある」と語っており、本作ではそんなカーラの内⾯にも迫っていく。

最強のヒーローを苦しめる弱点

■クリプトナイト

クリプトン星の残骸から⽣まれた鉱物で、クリプトン星⼈の能⼒を奪い、命をも奪う危険な物質。彼らの最⼤の弱点として知られる。

スーパーマン作品ではたびたび重要な役割を果たしてきた。

クリプトン⽂明の記憶を守る

■孤独の要塞（フォートレス・オブ・ソリチュード）

スーパーマンの秘密基地。クリプトン⽂明の知識や技術が保存されており、彼にとって故郷とのつながりを感じられる特別な場所だ。

『スーパーマン』でも印象的に描かれ、ラストシーンには、愛⽝クリプトを迎えに来たスーパーガールも登場した。

希望を受け継ぐシンボル

■S型マーク

スーパーマンの胸に刻まれた象徴的なエンブレム。本作でもカーラは胸に“S”型のマークを掲げて戦う。単なるイニシャルではなく、歴代作品では希望や継承の象徴として描かれてきた。カーラがこのシンボルをどう受け⽌め、⾃分⾃⾝のヒーロー像を⾒つけていくのかも本作の⾒どころのひとつだ。

秘められた超⼈的パワー

■ヒートビジョン

⽬から放たれる超⾼温の熱線。スーパーガールやスーパーマンがもつ能⼒のひとつで、戦闘時には強⼒な武器となる。その他、超⼈的な聴覚、驚異的な⾶⾏能⼒、圧倒的な怪⼒など、多彩なパワー、周囲のものを瞬時に氷結させる能⼒なども兼ね備えている。

カーラの相棒にして⼼の⽀え

■クリプト

『スーパーマン』で⼈気を集めた、とんでもなくやんちゃなスーパードッグ。⾶翔能⼒をもつ。実はカーラの愛⽝であり、本作では物語の重要な鍵を握る存在となる。監督のクレイグ・ギレスピーは「クリプトはこの映画の⼼臓部」と語っており、カーラとクリプトの深い絆にも注⽬だ。

銀河を揺るがす最凶の敵

■スーパーヴィラン

スーパーガール、スーパーマンの前に⽴ちはだかる凶悪な敵や怪獣たちの総称。本作では、マティアス・スーナールツ扮する冷酷で野蛮な略奪者、イエロー・ヒルズのクレムがそれに当たる。

クレイグ・ギレスピー監督は、「カーラは⾃分の居場所を探し続けている。これは⾃⼰発⾒と責任を引き受ける物語だ」とコメント。また、脚本家アナ・ノゲイラも「彼⼥は故郷も家族も失った“不本意なヒーロー”だ」と語る。スーパーマンと同じ能⼒をもちながらも、全く異なる⼈⽣を歩んできたスーパーガール。DC ユニバースの新たな主⼈公が紡ぐ壮⼤なス

ペースアドベンチャー『スーパーガール』は、6⽉26⽇（⾦）⽇⽶同時公開！

＜作品情報＞

■監督：クレイグ・ギレスピー（『クルエラ』、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』）

■出演：ミリー・オールコック、イヴ・リドリー、デイビッド・コレンスウェット、ジェイソン・モモア 他

■製作：ジェームズ・ガン、ピーター・サフラン

■全米公開：2026年6月26日 ■原題：Supergirl

■配給：東和ピクチャーズ・東宝

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