◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦 スコットランド―ブラジル（２４日、マイアミ競技場）

唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）と対戦する。

右足を痛めていたブラジル代表ＦＷネイマールがベンチ入りした。大会開幕から別メニュー調整が続き、直近２試合はメンバー外だったが、２１日、２２日と続けてチーム練習に参加。ブラジルメディアは、２４日の北中米Ｗ杯１次リーグＣ組最終戦のスコットランド戦での途中出場を予想している。

「Ｒ７」は２２日、「ブラジルがリードしている状況で、後半３０分前後プレーするのではないか」と報じた。ネイマールは５月１７日のブラジル国内リーグの試合で右ふくらはぎを痛めて以来、慎重にリハビリを続けていた。Ｗ杯開幕後も、１次リーグの初戦（モロッコ）、第２戦（ハイチ）戦とも出場選手登録はされず、ユニホームではなく、練習着でベンチに座っていた。

史上最多６度目の優勝を目指すブラジル代表にとって、決勝トーナメント前に４度目のＷ杯を迎えた経験豊富なネイマールが復活となれば朗報となりそうだ。