ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、新作のボトムス「スマートワイドストレートパンツ」を紹介しています。

【画像】全色かわいい…！ ユニクロのきれいめ新作パンツを見る！

新作「スマートワイドストレートパンツ」が登場

公式アカウントは、「ユニクロから新たなきれいめボトムスが登場！センタープリーツ入りのスタイリッシュなデザインで、脚を美しく見せるワイドストレートシルエット」「きれいめコーデやオフィスコーデで活躍すること間違いなし」とコメントしています。

レディース「スマートワイドストレートパンツ」は、4990円（税込み）。「08 DARK GRAY」「01 OFF WHITE」「04 GRAY」「09 BLACK」の4色と、チェック柄の「37 BROWN」がラインアップ。

ストンと落ちるストレートシルエットで、きれいめに合わせやすいテーラードパンツ。ツータックとセンタープリーツ入りできちんと感があります。ミドルウエストで腰回りはすっきり。サイドポケットもあります。ウエストにはベルトループ付き。動きやすい伸縮性のある素材で、オールシーズン使いやすい生地感です。

「気になるカラーをコメントで教えてください」という公式アカウントの投稿に対し、「全色欲しいです」「これ欲しかった！ブラウンかな」「薄いグレーが欲しい」「ブラウン、秋にはいたら絶対かわいい」「仕事用に欲しい！ダークグレーとブラック！」と、さまざまな声が寄せられています。