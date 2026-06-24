クロックスから、ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』の新コレクションが、2026年6月17日(水)より発売します。

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インパクト抜群のキャラクタークロックス

「トイ・ストーリー」シリーズの人気キャラクターがクロックスに変身!

ジェシーのブーツは、ウエスタンな雰囲気いっぱい。

履き口にはデニム柄と牛柄のデザインを組み合わせジェシーの衣装を表現しています。

バックストラップにはジェシーのベルトをイメージした、存在感のあるメタルバックルをあしらいました。

リトルグリーンメンのインパクト抜群のクロッグも。

グリーンとブルーで彼らのカラーを表現し、3つ目が立体的に飛び出した可愛いデザインです。

印象的な尖った耳は、リベットとしても機能する、考えられたデザイン。

大人向けサイズから、キッズサイズ、トドラーサイズまで展開します。

気軽にデコれるジビッツ

クロックスに取り付けられる、ジビッツチャームも登場します。

ウッディ、バズ、ジェシー、ブルズアイをラインナップ。

セットには、リトルグリーンメンも加わった5パックとなっています。

自分のクロックスにも取り付けられて、気軽に使えるジビッツチャーム。

簡単にトイ・ストーリーファッションを楽しめます。