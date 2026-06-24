これは神クオリティ！「トイ・ストーリーのコラボクロックス」のこだわりデザインが凄い
クロックスから、ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』の新コレクションが、2026年6月17日(水)より発売します。
インパクト抜群のキャラクタークロックス
「トイ・ストーリー」シリーズの人気キャラクターがクロックスに変身!
ジェシーのブーツは、ウエスタンな雰囲気いっぱい。
履き口にはデニム柄と牛柄のデザインを組み合わせジェシーの衣装を表現しています。
バックストラップにはジェシーのベルトをイメージした、存在感のあるメタルバックルをあしらいました。
リトルグリーンメンのインパクト抜群のクロッグも。
グリーンとブルーで彼らのカラーを表現し、3つ目が立体的に飛び出した可愛いデザインです。
印象的な尖った耳は、リベットとしても機能する、考えられたデザイン。
大人向けサイズから、キッズサイズ、トドラーサイズまで展開します。
気軽にデコれるジビッツ
クロックスに取り付けられる、ジビッツチャームも登場します。
ウッディ、バズ、ジェシー、ブルズアイをラインナップ。
セットには、リトルグリーンメンも加わった5パックとなっています。
自分のクロックスにも取り付けられて、気軽に使えるジビッツチャーム。
簡単にトイ・ストーリーファッションを楽しめます。