元「TOKIO」の山口達也さん（54）が24日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。このチャンネル初めての動画で思いを語った。

動画冒頭で「山口達也です」と声を張り「深く反省を続け自戒をしながら日々過ごしております」と切りだした山口さん。「本当に皆さんにはたくさんのご迷惑とご心配をおかけしました。あらためておわび申し上げます」と謝罪した。

続けて「芸能界を離れて8年が経ちました。少しずつ今の（生活の）お話をしたり、おこがましいですけれども少しでも世の中のお役に立てる事があったら動いてみたい、何かやってみたいということでYouTubeチャンネルを立ち上げました」と報告。「小さなことから、自分にできること、チャレンジを積み重ねることで誰かの役に立てるとか、おこがましいんですけど…少しでも笑顔が生まれたりする瞬間を作りたくてこのチャンネルを手作りでやってみたいと思って始めます」と宣言した。

撮影場所については「YouTubeを始める拠点として借りることにしました」と説明し4・5畳の和室を紹介。他にもキッチンや風呂、トイレも完備されていると明かし「まずはここを拠点にして誰かのお役に立てるようなことがもしあったら動いていけたらと思っています」と話した。

「僕が芸能界を去ってからずっとやり続けてきたことを皆さんにお見せしたい」として「是非温かく見守っていただいて、一緒にこの歩みをご覧になっていただければありがたい」とコメントし、5月某日、都内近郊の山を訪れた様子をアップ。「唯一やってたことなのかな、この8年間の中でご縁があって…山の整備作業を手伝って欲しいというのと、自由に山に入っていろんな作業をさせてもらってます」と説明して、木や竹を切り出す姿や自然と戯れる姿を披露した。