中川翔子、産後のダイエット支える“コンビニグルメ”を明かす 現在は「トータル25キロ痩せ」を達成
タレントの中川翔子が22日、自身のインスタグラムを更新。近況を明かすなかで、産後ダイエットにより「いまトータル25キロ痩せました」とうれしそうに報告した。
【写真】「トータル25キロ痩せました」双子の長男＆次男を抱っこする中川翔子の最新ショット
中川は、昨年9月に双子の男児を出産。今年1月に登壇したイベント取材では、妊娠により体重が一時80キロ近くまで増量するも、その後1ヶ月で20キロほど落ち、スクワットなどの運動もはじめダイエットに励んでいることを明かしていた。
投稿では、マイナス25キロを達成しながらも「あと5キロがんばりたい、、！」とストイックにコメント。「ダイエットの友」として、「セブンの豆腐枝豆バーとローソンのスイカスティック」をリピート買いしている日常ものぞかせていた。
また、成長が著しいという長男＆次男の様子や最近のネイルや購入したメイクアイテムを披露したほか、中学時代の友人とランチを楽しんだことも報告。「当時は木村と加藤といっしょにいたんだけどママになった自分たちが信じられない！改めて話せるからまた嬉しいなあ！」と心境をつづっていた。
コメント欄には「しょこたんが育児も仕事も美容も頑張ってるの見るとモチベーション上がります」「セブンの豆腐バーいけますよね」「ダイエット無理のないようにしてください」「しょこたん、充実してるね！忙しそうだけど体気をつけてね 自分も大事に」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「トータル25キロ痩せました」双子の長男＆次男を抱っこする中川翔子の最新ショット
中川は、昨年9月に双子の男児を出産。今年1月に登壇したイベント取材では、妊娠により体重が一時80キロ近くまで増量するも、その後1ヶ月で20キロほど落ち、スクワットなどの運動もはじめダイエットに励んでいることを明かしていた。
投稿では、マイナス25キロを達成しながらも「あと5キロがんばりたい、、！」とストイックにコメント。「ダイエットの友」として、「セブンの豆腐枝豆バーとローソンのスイカスティック」をリピート買いしている日常ものぞかせていた。
コメント欄には「しょこたんが育児も仕事も美容も頑張ってるの見るとモチベーション上がります」「セブンの豆腐バーいけますよね」「ダイエット無理のないようにしてください」「しょこたん、充実してるね！忙しそうだけど体気をつけてね 自分も大事に」など、さまざまな声が寄せられている。