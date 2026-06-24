“ビッグダディ”林下清志氏、8回目の結婚を発表 お相手は「名古屋の方」
“ビッグダディ”こと林下清志氏が24日、自身のブログを更新。結婚を発表した。これまで結婚歴は7回あり、8回目とみられる。
【ブログより】お相手の実名も…投稿された結婚報告全文
林下氏は「ご報告」と題したページを掲載。「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と伝えた。
続けて「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と結んだ。
同日朝にもブログで「結婚相手が決まったんですよ。また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています、婚姻届を提出したら改めて御報告しますね」と説明していた。
「『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です」とし、「でも奥さんがいる生活っていいですよね、そう思いませんか。暫く同居は出来ないと思うのですが、存在するだけでいいのです。自分が幸せになる為の結婚です、本日はそんな楽しみな休日となりました」とつづっていた。
林下氏は1965年4月8日生まれ、岩手県出身。大家族のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で話題を集めた。
【ブログより】お相手の実名も…投稿された結婚報告全文
林下氏は「ご報告」と題したページを掲載。「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と伝えた。
続けて「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と結んだ。
「『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です」とし、「でも奥さんがいる生活っていいですよね、そう思いませんか。暫く同居は出来ないと思うのですが、存在するだけでいいのです。自分が幸せになる為の結婚です、本日はそんな楽しみな休日となりました」とつづっていた。
林下氏は1965年4月8日生まれ、岩手県出身。大家族のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で話題を集めた。