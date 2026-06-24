【Blu-ray＆DVD「アギト－ 超能力 戦争－」】 9月9日 発売予定 価格： 9,240円（豪華版 限定予約版Blu-ray） 5,500円（Blu-ray） 4,290円（DVD）

東映ビデオは、「アギト－超能力戦争－」Blu-ray＆DVDを9月9日に発売する。価格はBlu-ray版が5,500円、DVD版が4,290円となっている。また、Blu-ray豪華版は9,240円で、東映ビデオオンラインショップの豪華版 限定予約版Blu-rayも9,240円となっている。

本商品は4月29日に公開された劇場作品「アギトー超能力戦争ー」のBlu-ray＆DVD商品。本作は特撮テレビドラマ「仮面ライダーアギト」の続編であり、氷川 誠を中心に超能力を操る者たちの暴走が生んだ、誰も見たことのない“不可能犯罪”を追う物語となっている。

初回生産限定の豪華版Blu-rayには、封入特典としてブックレットやキャラクタービジュアルフォトカードセットが封入。ボーナスディスクには、60分を超えるメイキングや＜要 潤×賀集利樹×白倉伸一郎プロデューサー×田粼竜太監督＞による、作品を深掘りしながら楽しめるビジュアルコメンタリーなどが収録されている。

東映ビデオオンラインショップで販売される＜豪華版 限定予約版 Blu-ray＞には、限定予約版特典として「ティザービジュアル アクリルブロック」が付いてくる。

限定予約版特典「ティザービジュアル アクリルブロック」

「アギト－超能力戦争－」＜豪華版 限定予約版 Blu-ray＞初回生産限定

【『アギト－ 超能力 戦争－』9月9日（水）Blu-ray＆DVD発売！ 要 潤× 賀集利樹 による告知コメント】

9月9日 発売予定

価格：9,240円

・限定予約版特典： ティザービジュアル アクリルブロック

・封入特典（予定)：◆ブックレット◆キャラクタービジュアルフォトカードセット

・その他特典(予定)：三方背BOX

・ボーナスディスク（予定）：◆メイキング◆ビジュアルコメンタリー 出演：要 潤×賀集利樹×白倉伸一郎プロデューサー×田粼竜太監督◆完成披露舞台挨拶◆初日舞台挨拶◆大ヒット記念舞台挨拶◆PR集

・映像特典（予定)：特報・予告

※初回生産限定につき、ご予約いただかないと入手困難になる場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

BSTD41280／COLOR／本編90分（予定)／1層＋ボーナスディスク2層／1.リニアPCM(5.1ch) 2.バリアフリー日本語音声ガイド:リニアPCM(ステレオ)／バリアフリー日本語字幕／16：9【1080p Hi-Def】

【販売元・発売元】東映ビデオ株式会社

Introduction

仮面ライダー生誕55周年──。

平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──「仮面ライダーアギト」が新たな物語を紡ぐ。

人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。

そんな混沌の中、立ち向かうのはひとりの警察官──氷川 誠（要 潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。

力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。

人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。

Story

半凍死、半焼死──

相反する死が、一つの遺体に刻まれていた。

それは、超能力を操る者たちの暴走が生んだ、誰も見たことのない“不可能犯罪”だった。

警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称＜Ｇユニット＞が出動。若手隊員・葵るり子（ゆうちゃみ）は、最新鋭の特殊強化装甲服＜Ｇ６＞で超能力者たちに挑むが、その強大な力の前に撤退を余儀なくされる。

Gユニット管理官・小沢澄子（藤田瞳子）は確信する。この事態を打開するには、氷川 誠（要 潤）の力が必要だと。しかし彼は今、とある罪で刑務所に囚われていた。

氷川の不在に、小沢が思い至ったのは、かつて＜アギト＞という未知の力でアンノウン（未確認生命体）と戦った男・津上翔一（賀集利樹）。だが、翔一はすでにその未知の力を失っていた。

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映