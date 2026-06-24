【ディズニーストア】『トイ・ストーリー5』のおもちゃが主役の新コレクション！
ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を前に、「トイ・ストーリー」に関連した新コレクションが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで6月30日（火）より順次発売される。
＞＞＞『トイ・ストーリー5』のアイテムをチェック！（写真17点）
7月3日（金）公開『トイ・ストーリー5』に関連した新コレクションが登場。個性豊かなおもちゃたちを主役に、作品の世界観を楽しめるアイテムが展開される。
ぬいぐるみは、ジェシーや、フォーキーとカレン・ビバリーのセットがラインナップ。また、ウッディやバズ・ライトイヤーのほか、リリーパッドやスマーティー・パンツなどの新キャラクターたちが揃うフィギュアセットやピンバッジといった、コレクション心をくすぐるアイテムが登場。
さらに、リリーパッドをデザインしたトートバッグや、ジェシーの帽子をモチーフにしたバックパック、ウォーターボトルなどのキッズ用アイテムも展開。ジェシーとブルズアイをデザインしたトートバッグ、ジェシーをイメージした牛柄がポイントのバッグチャームなども揃い、お気に入りのアイテムをファッションに取り入れて映画を楽しむのもおすすめだ。
また、「トイ・ストーリー」のキャラクターたちをデザインした新コレクション「TOY STORY FASHION」が登場。にぎやかでポップなデザインで、キャラクターたちの魅力を詰め込んだファッションアイテムが揃う。
ラインナップは、たくさんのキャラクターをデザインした総柄の半袖シャツや、フロントの作品ロゴとアップリケがポイントのパーカーに加え、エイリアンモチーフのショルダーバッグ、ピクサー・ボールのチャーム付きハットなど、コーディネートのアクセントになるアイテムが豊富に展開される。ハムのお腹に収納できるエコバッグや、胴体に伸縮するパーツを使用したスリンキー・ドッグのバッグチャームなど、おもちゃの特徴を表現した遊び心あふれるアイテムも取り揃えている。
さらに、クレーンゲーム風の遊べるぬいぐるみキーチェーンが登場。ウッディをはじめ、Mr.インクレディブル、カナシミ、ミゲルなど、ディズニー＆ピクサー作品に登場するさまざまなキャラクターのコスチュームを身につけたエイリアンのユニークな姿に注目だ。キーチェーンは、ぬいぐるみ部分を引っ張るとぶるぶると振動しながらアームに引き寄せられる楽しい仕掛けになっている。
そして、『トイ・ストーリー５』の公開を前に、ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアで「トイ・ストーリー」を盛り上げる特別な企画が実施される。
まずは、ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで実施中の「ディズニーストア あいこじゃんけん」に、「トイ・ストーリー」デザインのランダムカードが登場。また、ディズニーストア店舗では、あいこじゃんけんに参加した方にオリジナルステッカーがプレゼントされる。店内のオリジナルアート作成にも参加いただける。ディズニー公式オンラインストアでは、サイト内に隠されたキャラクターを見つけてキーワードを完成させた方にオリジナルステッカーをプレゼント。オリジナルステッカーをディズニーストアクラブアプリで読み込むと、ARでキャラクターが登場する。
また渋谷公園通り店と一部店舗では、期間限定で特別な装飾を展開。「トイ・ストーリー」のキャラクターたちが彩る、にぎやかな装飾にご注目を。渋谷公園通り店では、『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターたちをデザインした華やかな外観装飾に加え、店内3階にもシリーズ過去作品を楽しめる空間が用意される。
さらに、ディズニー公式オンラインストアにて商品をお買い上げの方へ、期間限定で、スペシャルデザインの配送ボックスで商品がお届けされる。
「トイ・ストーリー」のキャラクターたちが登場するおもちゃ箱のようなワクワクする世界観をそのままにカラフルなモチーフを取り入れたデザインとなっている。さらに、ボックスを開けるとキャラクターをデザインしたガーランドが現れる特別仕様。ガーランドは切り離してステッカーとしてもお楽しみいただける。
映画の公開までもう少し。グッズもあわせて『トイ・ストーリー5』を満喫していこう。
（C） Disney/Pixar （C） Just Play, LLC
Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. （C） Hasbro. All Rights Reserved.
（C） Disney/Pixar
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（C） Disney （C） Disney/Pixar
（C） Disney （C） 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.
（C） Disney （C） Disney/Pixar （C） Just Play, LLC
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7月3日（金）公開『トイ・ストーリー5』に関連した新コレクションが登場。個性豊かなおもちゃたちを主役に、作品の世界観を楽しめるアイテムが展開される。
ぬいぐるみは、ジェシーや、フォーキーとカレン・ビバリーのセットがラインナップ。また、ウッディやバズ・ライトイヤーのほか、リリーパッドやスマーティー・パンツなどの新キャラクターたちが揃うフィギュアセットやピンバッジといった、コレクション心をくすぐるアイテムが登場。
さらに、リリーパッドをデザインしたトートバッグや、ジェシーの帽子をモチーフにしたバックパック、ウォーターボトルなどのキッズ用アイテムも展開。ジェシーとブルズアイをデザインしたトートバッグ、ジェシーをイメージした牛柄がポイントのバッグチャームなども揃い、お気に入りのアイテムをファッションに取り入れて映画を楽しむのもおすすめだ。
ラインナップは、たくさんのキャラクターをデザインした総柄の半袖シャツや、フロントの作品ロゴとアップリケがポイントのパーカーに加え、エイリアンモチーフのショルダーバッグ、ピクサー・ボールのチャーム付きハットなど、コーディネートのアクセントになるアイテムが豊富に展開される。ハムのお腹に収納できるエコバッグや、胴体に伸縮するパーツを使用したスリンキー・ドッグのバッグチャームなど、おもちゃの特徴を表現した遊び心あふれるアイテムも取り揃えている。
さらに、クレーンゲーム風の遊べるぬいぐるみキーチェーンが登場。ウッディをはじめ、Mr.インクレディブル、カナシミ、ミゲルなど、ディズニー＆ピクサー作品に登場するさまざまなキャラクターのコスチュームを身につけたエイリアンのユニークな姿に注目だ。キーチェーンは、ぬいぐるみ部分を引っ張るとぶるぶると振動しながらアームに引き寄せられる楽しい仕掛けになっている。
そして、『トイ・ストーリー５』の公開を前に、ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアで「トイ・ストーリー」を盛り上げる特別な企画が実施される。
まずは、ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで実施中の「ディズニーストア あいこじゃんけん」に、「トイ・ストーリー」デザインのランダムカードが登場。また、ディズニーストア店舗では、あいこじゃんけんに参加した方にオリジナルステッカーがプレゼントされる。店内のオリジナルアート作成にも参加いただける。ディズニー公式オンラインストアでは、サイト内に隠されたキャラクターを見つけてキーワードを完成させた方にオリジナルステッカーをプレゼント。オリジナルステッカーをディズニーストアクラブアプリで読み込むと、ARでキャラクターが登場する。
また渋谷公園通り店と一部店舗では、期間限定で特別な装飾を展開。「トイ・ストーリー」のキャラクターたちが彩る、にぎやかな装飾にご注目を。渋谷公園通り店では、『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターたちをデザインした華やかな外観装飾に加え、店内3階にもシリーズ過去作品を楽しめる空間が用意される。
さらに、ディズニー公式オンラインストアにて商品をお買い上げの方へ、期間限定で、スペシャルデザインの配送ボックスで商品がお届けされる。
「トイ・ストーリー」のキャラクターたちが登場するおもちゃ箱のようなワクワクする世界観をそのままにカラフルなモチーフを取り入れたデザインとなっている。さらに、ボックスを開けるとキャラクターをデザインしたガーランドが現れる特別仕様。ガーランドは切り離してステッカーとしてもお楽しみいただける。
映画の公開までもう少し。グッズもあわせて『トイ・ストーリー5』を満喫していこう。
（C） Disney/Pixar （C） Just Play, LLC
Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. （C） Hasbro. All Rights Reserved.
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