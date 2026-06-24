立ち食いそばを300店巡ったライターが厳選、激戦区・新宿で立ち寄りたい「立ち食いそばの名店3選」

はじめまして。シュウスケと申します。普段はライターとして求人サイトの広告制作に携わっていますが、ライフワークとして取り組んでいるのが立ち食いそば店巡り。美味しいそばが手軽に楽しめる立ち食いそば店が大好きで、これまで300店以上のお店を訪れてきました。そんな立ち食いそばファンの私がおすすめするお店を紹介していきます。

第1回は、立ち食いそば好きが通う新宿の名店。都内有数の激戦区・新宿に数多くある店のなかから、今回はアクセスしやすく、それぞれに異なる魅力を持つ3店を紹介します。

天玉そば発祥の一杯を味わう――思い出横丁の老舗『かめや 新宿店』

和・洋・中・エスニックなど、あらゆるジャンルの飲食店がひしめく新宿は、立ち食いそばも都内有数の激戦区。昭和から続く老舗や大手チェーン、個性のある一軒まで、駅周辺だけでも20店舗近い店が点在。そのなかで最初に紹介するのは、新宿駅西口近くの思い出横丁に店を構える『かめや 新宿店』です。

なお、今回ご紹介した3店はいずれも椅子席がありますが、ここでは親しみを込めて「立ち食いそば店」と呼ばせていただきます。

さて『かめや 新宿店』は1971年の創業以来、半世紀以上にわたって新宿の立ち食いそば文化を支えてきた一軒で、現在も多くの常連客でにぎわっています。

店は扉のない屋台のようなつくりで、カウンター8席。思い出横丁らしい昭和の風情を今に残しています

ここで味わいたいのは「天玉そば」（570円）。立ち食いそば店では定番の一杯ですが、『かめや 新宿店』は、かき揚げと温泉玉子を組み合わせた「天玉そば」発祥の店として知られています。

そばの上にはふっくらとしたかき揚げ。その脇には、とろりとした温泉玉子が寄り添います

一味唐辛子を軽く振ってそばをすすれば、しなやかでつるりとした喉ごし。続いてつゆを口に含むと、琥珀色の見た目どおり、かつおだしの香りがすっと立ち上がります。

かき揚げを箸で割っていただくと、サクッとした食感で、玉ねぎの甘みが広がります。半分ほど食べ進め、満を持して温泉玉子を崩すと、とろりと黄身がつゆに溶け込んで、味わいにまろやかさが加わるのも、この一杯の大きな魅力です。

近年は訪日客の姿も目立ちますが、屋台のような空気感と変わらない一杯の完成度はこの店ならでは。思い出横丁の風情とともに味わいたい、新宿を代表する名店です。

［店名］かめや 新宿店

［住所］東京都新宿区西新宿1-2-10

［営業時間］24時間営業（月〜土）

［休日］日

［交通］JR新宿駅西口から徒歩2分、西武新宿線・西武新宿駅から徒歩4分

ワンコインで満足度十分――西新宿で支持を集める『そば処 大橋や』

西新宿で根強い人気を集めるのが、青梅街道沿いの『そば処 大橋や』です。もともと製麺会社が始めた店だけあって、そばの質はもちろん、だしの効いたつゆの完成度にも定評があります。場所は東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」1番出口から徒歩3分ほど。成子天神下交差点近くにあります。

店内は厨房を取り囲む形でL字型カウンターとなっており、席数は10席

この店で選んだのは「春菊天そば」（490円）。やや細めで褐色のそばは、しっかりとしたコシがあり、喉ごしも抜群。つゆはかつおの香りが前に出るタイプで、口に含むと旨味がすばやく広がります。

春菊天は、春菊を刻んでまるく揚げたタイプ。衣薄めでカリッと軽やかな食感です

春菊天は、噛むほどに春菊の香りとほろ苦さが感じられます。つゆを吸うにつれて衣の旨味が加わり、味わいに厚みが増していきます。ネギのシャキッとした食感がアクセントになり、食べ進めるほどに一杯の表情が変わっていくのがこの一杯の面白さです。

昼どきには近隣で働く人たちの列ができることも珍しくありませんが、ワンコインでこの満足感が得られるなら納得。手頃な価格で完成度の高い一杯を味わいたいときに頼れる店です。

［店名］そば処 大橋や

［住所］東京都新宿区西新宿8-15-3

［営業時間］7:00〜18:00（月〜金）

［休日］土・日・祝

［交通］東京メトロ丸ノ内線・西新宿駅1番出口から徒歩3分

駅徒歩1分で本格派の一杯――製麺会社直営『かのや 新宿東南口店』

駅近で選ぶなら、『かのや 新宿東南口店』は外せません。製麺工場を持つ株式会社かのや食品の直営店で、新宿には2店舗ありますが、今回訪れたのはJR「新宿駅」東南口から徒歩1分の新宿東南口店です。

店内は細長いつくりで、左右の壁沿いにカウンター席があり、合わせて20席

注文したのは「岩のりそば」（550円）。丼を受け取った瞬間に目に飛び込んできたのは、表面を覆うほどたっぷり盛られた岩のり。湯気とともに立ち上る磯の香りが、つゆのだしの香りと重なって食欲をそそります。

そばは五割そばを使用。つゆは本がつお節、宗田がつお節、さば節でとった本格派

そばは茹でたての生そば。すすったときのなめらかさも心地いい仕上がりです。つゆはやさしい口当たりの中にしっかりとした旨味があります。

岩のりは、最初はパリッとした食感ですが、時間とともにほどけてつゆに溶け込み、磯の風味が一杯全体に広がっていきます。終盤にはだしの旨味とのりの香りが溶け合い、味わいに深みが増していきます。

『かのや』は、そばだけでなく、手打ちの讃岐うどんも人気。新宿駅周辺で手早く質の高い一杯を味わいたいときに、ぜひ立ち寄りたいお店です。

［店名］かのや 新宿東南口店

［住所］東京都新宿区新宿3-36-2 新宿キリンビル1F

［営業時間］7:30〜23:00

［休日］無休

［交通］JR新宿駅東南口から徒歩1分

【著者紹介】

シュウスケ。ライターとして求人サイトの広告制作に携わる一方、ライフワークとして立ち食いそば店巡りを続けている。気軽においしいそばが味わえる立ち食いそば店をこよなく愛し、これまでに300店以上を訪問。店ごとの一杯の個性と、その店ならではの空気感を伝えることを大切にしている。現在、東京都と島根県松江市で2拠点生活をしており、noteで情報発信中。

【画像】担当編集者が思わず「うまそ…」とつぶやいた、珠玉の立ち食いそば画像を見てみる（9枚）