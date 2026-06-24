男女お笑いコンビ「すてきなひととき」の、ろぱ仔（ろぱこ、35）が24日までにXを更新。結婚と離婚を報告した。

ろぱ仔は「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と伝え、左手薬指に指輪をはめた写真をアップしたが、同時に「【ご報告その2】今年の4月に離婚しました」とあわせて報告した。

結婚生活9カ月でのスピード離婚も「くぅ〜！！！人生っておもしれ〜！！！」と前向きに受け止め、「これといって活動に差し障りはありませんがバツイチぱこちゃんをよろしくね」と呼びかけた。

結婚および離婚の理由については、フォロワーからの質問に回答するかたちで「あまり詳しくは言えませんが 結婚理由は付き合いが長かったからで、離婚理由小さな諍いやすれ違い重なった結果ですね」と説明。「人の数だけ恋愛模様があるとは思いますが、違和感があったときはきちんと伝えることが大切だと思います」「どちらかが（もしくはお互いが）我慢していたら綻びが広がり修復が出来なくなるのでご結婚前によく話し合いをされることをお勧めします。離婚している身でこんなこと言うのも何ですが、少しでも解決できるよう願っております」とフォロワーに助言した。