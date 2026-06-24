この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさやが、YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」にて「【衝撃】楽天モバイル5回線契約した結果、まさかのポイント0…」と題した動画を公開した。動画では、楽天モバイルのキャンペーンを利用して5回線を契約したにもかかわらず、想定していたポイントが付与されなかった「落とし穴」について解説している。



楽天モバイルといえば高額ポイント還元が魅力だが、月額料金が二重に発生しない手順を検証するため、ネコさやは実際に5回線を契約した。1回線目はモバイルルーター1円キャンペーンを適用し、残りの4回線は「三木谷キャンペーン」や「従業員紹介キャンペーン」などを組み合わせて、計55,000ポイントを獲得するはずだったという。



しかし結果として、「従業員紹介キャンペーン」で得られるはずだったポイントがまさかの0ポイントに。その原因について、ネコさやは「おそらくエントリー期限切れの可能性大」と推測している。一度エントリーすると約2カ月間有効となるが、この仕組みが「厄介」だと指摘。有効期限が切れるまでは再エントリーができず、別のキャンペーンから申し込んだつもりでも適用されないケースがあるというのだ。



「知らないうちに損をしてしまう可能性もある」とネコさやは警告する。お得に見えるキャンペーンの裏に潜む期限切れの罠など、契約前に知っておくべき注意点を喚起し、他にも存在する「致命的なキャンペーンの罠」について本編で確認するよう呼びかけて動画を締めくくった。