スシロー、RPGゲーム『ゼンレスゾーンゼロ』との初コラボフェアを24日より開始！限定グッズ付き対象メニューの詳細をレポート
回転寿司チェーンの「スシロー」は24日より、アクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ（ゼンゼロ）』との初のコラボレーションフェアを全国の店舗で実施する。
【写真】コロンとかわいい！コラボ限定ミニフィギュア全5種
今回のフェアでは、特定の寿司メニュー、スイーツ、ドリンクを注文することで、オリジナルデザインのピック、レーザーチケット、ステッカー、ミニフィギュアといった限定グッズを入手できる。各グッズにはゲーム内で使用可能なアイテムの「交換コード」が付属する仕様（※一部を除く）となっている。本稿では、対象メニューと限定グッズの詳細をレポートする。
■ゼンゼロコラボ限定ピック付き寿司
店内のタッチパネルから特定の対象寿司を注文すると、1皿につき1枚、オリジナルデザインのピックが付属する。
対象商品：
・ゼンゼロコラボ限定ピック付き 大えび
肉厚でボリューム感のある大えびならではの、ぷりっとした心地よい食感と噛むほどに広がる甘みを存分に楽しめる一皿。
・ゼンゼロコラボ限定ピック付き つぶ貝
コリコリとした独特の歯ごたえが心地よく、噛みしめるたびに磯の柔らかな香りと貝本来の旨みが口の中に広がる。
・ゼンゼロコラボ限定ピック付き 合鴨オニオンガーリックのせ
旨みが凝縮されたジューシーな合鴨に、シャキシャキのオニオンスライスが絶妙にマッチした、さっぱりと食べ進められる創作すし。
価格：税込各260円〜
販売期間：24日〜
グッズ内容：コラボ限定ピック（全10種 / ランダム配布）
特徴・仕様：ピック裏面の二次元コードにアクセスし、コードを入力することでゲーム内アイテムが受け取れる。
※コラボ限定ピックの付いていない通常の「大えび」「つぶ貝」も販売しているため、注文の際は「ゼンゼロコラボ限定ピック付き」と記載されたメニューを選んでいるか注意が必要。
■ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き商品
チケット型のグッズが付属する手巻寿司メニューが提供される。
対象商品：ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き ねぎまぐろ手巻
まぐろのなめらかな質感と旨みに、ねぎの爽やかな風味が効いた定番の一品。パリッとした海苔の香ばしさとともに、手巻ならではの手軽さで味わえる。
価格：税込400円〜
販売期間：24日〜
販売数量：全国合計22.5万枚分（※予定総数がなくなり次第終了）
グッズ内容：コラボ限定レーザーチケット（全5種 / ランダム配布）
特徴・仕様：チケット表面はホログラム仕様となっている。商品に同封されている別紙に二次元コードが印字されており、専用サイトからコードを入力することでゲーム内アイテムが受け取れる。
■ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き商品
特定のスイーツメニューを注文することで、オリジナルデザインのステッカーを入手できる。
対象商品：
・ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き ミルクレープメルバ
何層にも重ねられたクレープ生地のしっとりとした食感に、ひんやりとしたアイスと甘酸っぱいソースが絡み合う、贅沢感のある仕上がり。
・ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き はちみつレモンチーズケーキ
チーズケーキの濃厚なコクをベースに、はちみつの優しい甘さとレモンの爽やかな酸味が重なり、食後でもすっきりと楽しめる。
価格：税込各360円〜
販売期間：24日〜
グッズ内容：コラボ限定ステッカー（全9種 / ランダム配布）
特徴・仕様：ステッカーの裏面にある二次元コードからアイテム交換ページへアクセスし、記載されたコードを入力することで、ゲーム内アイテムが受け取れる仕様となっている。
※コラボ限定ステッカーの付いていない「北海道ミルクレープメルバ」も販売しているため、注文の際は注意が必要。
■ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付きソフトドリンク
キャラクターをデフォルメして立体化したミニフィギュアが付属する対象のソフトドリンクが提供される。
対象商品（対象のセルフドリンク）：
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ウーロン茶
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ペプシコーラ
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ポップメロンソーダ
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ホワイトウォーター
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ホワイトソーダ
価格：税込各1400円〜
販売期間：24日〜
グッズ内容：コラボ限定ミニフィギュア（全5種 / ランダム配布）
※コラボ限定ミニフィギュアの付いていないソフトドリンクも販売しているので、注文の際は注意が必要。
■まとめ
スシローで初開催となる『ゼンレスゾーンゼロ』とのコラボレーションフェアは、ファン注目の限定グッズが多数用意された特別な機会となっている。提供される描き下ろしイラストを使用したピックやステッカー、ホログラム仕様のレーザーチケット、卓上サイズのミニフィギュアなどのリアルグッズはいずれも数量限定のため、お目当てのグッズがあるファンは要チェックだ。
なお、各グッズに付属するゲーム内アイテムの詳しい交換方法やその他フェアの最新情報については、スシローの公式サイトにて確認が可能となっている。
※持ち帰り専門店「スシローToGo」「京樽・スシロー」は対象外。
※店舗によって価格が異なる。
※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認可能。
※持ち帰り対象外。
【写真】コロンとかわいい！コラボ限定ミニフィギュア全5種
今回のフェアでは、特定の寿司メニュー、スイーツ、ドリンクを注文することで、オリジナルデザインのピック、レーザーチケット、ステッカー、ミニフィギュアといった限定グッズを入手できる。各グッズにはゲーム内で使用可能なアイテムの「交換コード」が付属する仕様（※一部を除く）となっている。本稿では、対象メニューと限定グッズの詳細をレポートする。
店内のタッチパネルから特定の対象寿司を注文すると、1皿につき1枚、オリジナルデザインのピックが付属する。
対象商品：
・ゼンゼロコラボ限定ピック付き 大えび
肉厚でボリューム感のある大えびならではの、ぷりっとした心地よい食感と噛むほどに広がる甘みを存分に楽しめる一皿。
・ゼンゼロコラボ限定ピック付き つぶ貝
コリコリとした独特の歯ごたえが心地よく、噛みしめるたびに磯の柔らかな香りと貝本来の旨みが口の中に広がる。
・ゼンゼロコラボ限定ピック付き 合鴨オニオンガーリックのせ
旨みが凝縮されたジューシーな合鴨に、シャキシャキのオニオンスライスが絶妙にマッチした、さっぱりと食べ進められる創作すし。
価格：税込各260円〜
販売期間：24日〜
グッズ内容：コラボ限定ピック（全10種 / ランダム配布）
特徴・仕様：ピック裏面の二次元コードにアクセスし、コードを入力することでゲーム内アイテムが受け取れる。
※コラボ限定ピックの付いていない通常の「大えび」「つぶ貝」も販売しているため、注文の際は「ゼンゼロコラボ限定ピック付き」と記載されたメニューを選んでいるか注意が必要。
■ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き商品
チケット型のグッズが付属する手巻寿司メニューが提供される。
対象商品：ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き ねぎまぐろ手巻
まぐろのなめらかな質感と旨みに、ねぎの爽やかな風味が効いた定番の一品。パリッとした海苔の香ばしさとともに、手巻ならではの手軽さで味わえる。
価格：税込400円〜
販売期間：24日〜
販売数量：全国合計22.5万枚分（※予定総数がなくなり次第終了）
グッズ内容：コラボ限定レーザーチケット（全5種 / ランダム配布）
特徴・仕様：チケット表面はホログラム仕様となっている。商品に同封されている別紙に二次元コードが印字されており、専用サイトからコードを入力することでゲーム内アイテムが受け取れる。
■ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き商品
特定のスイーツメニューを注文することで、オリジナルデザインのステッカーを入手できる。
対象商品：
・ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き ミルクレープメルバ
何層にも重ねられたクレープ生地のしっとりとした食感に、ひんやりとしたアイスと甘酸っぱいソースが絡み合う、贅沢感のある仕上がり。
・ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き はちみつレモンチーズケーキ
チーズケーキの濃厚なコクをベースに、はちみつの優しい甘さとレモンの爽やかな酸味が重なり、食後でもすっきりと楽しめる。
価格：税込各360円〜
販売期間：24日〜
グッズ内容：コラボ限定ステッカー（全9種 / ランダム配布）
特徴・仕様：ステッカーの裏面にある二次元コードからアイテム交換ページへアクセスし、記載されたコードを入力することで、ゲーム内アイテムが受け取れる仕様となっている。
※コラボ限定ステッカーの付いていない「北海道ミルクレープメルバ」も販売しているため、注文の際は注意が必要。
■ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付きソフトドリンク
キャラクターをデフォルメして立体化したミニフィギュアが付属する対象のソフトドリンクが提供される。
対象商品（対象のセルフドリンク）：
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ウーロン茶
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ペプシコーラ
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ポップメロンソーダ
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ホワイトウォーター
・ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ホワイトソーダ
価格：税込各1400円〜
販売期間：24日〜
グッズ内容：コラボ限定ミニフィギュア（全5種 / ランダム配布）
※コラボ限定ミニフィギュアの付いていないソフトドリンクも販売しているので、注文の際は注意が必要。
■まとめ
スシローで初開催となる『ゼンレスゾーンゼロ』とのコラボレーションフェアは、ファン注目の限定グッズが多数用意された特別な機会となっている。提供される描き下ろしイラストを使用したピックやステッカー、ホログラム仕様のレーザーチケット、卓上サイズのミニフィギュアなどのリアルグッズはいずれも数量限定のため、お目当てのグッズがあるファンは要チェックだ。
なお、各グッズに付属するゲーム内アイテムの詳しい交換方法やその他フェアの最新情報については、スシローの公式サイトにて確認が可能となっている。
※持ち帰り専門店「スシローToGo」「京樽・スシロー」は対象外。
※店舗によって価格が異なる。
※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認可能。
※持ち帰り対象外。