記事のポイントナイキは新CEOのエリオット・ヒル氏が掲げる「スポーツオフェンス」戦略のもと、2026年ワールドカップを成長の重要機会と位置付けている。米サッカー連盟や全米女子サッカーリーグと連携し、若年層の競技参加促進やサッカー文化の拡大に取り組んでいる。製品、マーケティング、販売チャネル、カルチャーを一体化し、熱狂的ファンからライト層まで取り込む「フットボールの世界観」構築をめざしている。

サッカー・ワールドカップ北中米大会は、スポーツウエア大手のナイキ（Nike）にとって大きな意味を持つ大会である。新CEOのエリオット・ヒル氏のリーダーシップのもと、ナイキは「スポーツオフェンス（Sport Offense）」と呼ばれる新戦略を実行してきた。これは、スポーツ、チームウエア、スポーツ関連商品を再び主役の座に据えるものだ。サッカーは世界最大のスポーツであり、2026年のワールドカップはナイキの母国である米国でも一部開催される。そこでナイキは総力を挙げている。その計画には、ジャクムス（Jacquemus）のような大物とのコラボレーションという形での新製品や、ズラタン・イブラヒモビッチ、ロナウジーニョといった数十人のサッカーレジェンド、さらにトラヴィス・スコット、チャニング・テイタム、ジェイソン・サダイキス、レブロン・ジェームズといったセレブリティを起用した華やかなマーケティングキャンペーンが含まれる。Glossyは、先日開催されたナイキのイベントで、ナイキのフットボール（サッカー）部門グローバルバイスプレジデントであるカミロ・アンドラーデ氏に、2026年の大会がもたらす特別な機会と、ナイキがこの瞬間にどう向き合うかという彼の哲学について話を聞いた。

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今回のワールドカップは、特に一部が米国で開催されるという点で、ナイキにとって何が特別なのか？

ワールドカップ戦略において、製品とマーケティングのどちらが重要で、どちらを優先すべきなのか？

ナイキは、バスケットボールのようなほかのスポーツに対しても同様のアプローチを取っているのか？

スポーツへの関わり方の多様性にどう対応すればよいか？ ワールドカップには熱狂するが、大会が終わるとサッカーから心が離れてしまうかもしれない人々もいるのではないか。