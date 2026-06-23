バート ホムブルク・オープン

大会期間：2026年6月21日～2026年6月27日

開催地：ドイツ バート・ホンブルク

コート：芝

結果：[ベラ ズボナレワ / アルディラ ストジアディ] 2 - 1 [マガリ ケムペン / アレクサンドラ パノワ]

試合の詳細データはこちら≫

バート ホムブルク・オープン第3日がドイツ バート・ホンブルクで行われ、女子ダブルス1回戦で、ベラ ズボナレワ / アルディラ ストジアディとマガリ ケムペン / アレクサンドラ パノワが対戦した。

第1セットはベラ ズボナレワ / アルディラ ストジアディが6-4で先取。第2セットはマガリ ケムペン / アレクサンドラ パノワが6-4で奪い返したが、第3セットはベラ ズボナレワ / アルディラ ストジアディが10-8で制し、ベラ ズボナレワ / アルディラ ストジアディがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 23:32:06 更新